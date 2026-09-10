Ferran Torres, tras su hat-trick en Champions: "Estoy teniendo muy buenas sensaciones"

Ferran Torres, autor de tres de los seis goles que el PSG endosó al Slovan de Bratislava y mejor jugador del encuentro (MVP), dijo que está "teniendo muy buenas sensaciones" en su nuevo club, porque es "muy fácil" jugar junto a futbolistas tan buenos.

"Estoy teniendo muy buenas sensaciones, es fácil jugar con este tipo de jugadores (...) Lo que intento es ser feliz fuera y dentro del campo", aseveró Ferran, en unas declaraciones a Canal + tras el partido de Liga de Campeones (6-1 para los parisinos).

El valenciano, autor del tanto que dio a España su segundo Mundial el pasado 19 julio, aseguró que no esperaba un debut europeo de tanto nivel y se felicitó porque su equipo lograse salir "con la buena intensidad".

Los próximos rivales de los parisinos en la Champions son los dos últimos clubes de Ferran: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.

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"Son los dos equipos muy fuertes, pero ahora tenemos que estar concentrado en la Ligue 1, que no la comenzamos bien", refirió.