Fenerbahçe y Lyon firman las tablas

Fenerbahçe y Olympique de Lyon empataron en el partido de ida del 'play-off' de la Champions League, con los goles de Mason Greenwood y Lois Openda (1-1).

Los tres partidos de la jornada de ida del 'play-off' de este martes, entre seis de los catorce equipos que luchan por conseguir los últimos siete billetes para estar en el cuadro definitivo de la Champions, finalizaron en tablas, con el Levski Sofía y el AEK Atenas sin goles (0-0), el Dinamo y el Viking noruego con resultado final de 2-2.

En el duelo entre el Levski Sofía búlgaro y el AEK no hubo goles, por lo que la eliminatoria se resolverá el miércoles 26 de agosto en el AEK Arena de Grecia.

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Por su parte, Dinamo y Viking empataron a dos tras los goles del croata Dion Beljo en el minuto seis (1-0), su compatriota Mateo Lisica hizo el segundo para los locales (2-0) cuatro minutos después. Llegó la reacción por parte del conjunto noruego, Peter Christiansen hizo el primero en el minuto 26 (2-1) y Zlatko Tripic sentenció con el segundo (2-2). La eliminatoria se resolverá el miércoles 26 de agosto en el Viking Stadio.