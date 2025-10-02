Favoritos para la Champions 2025-2026: El 'superordenador' de Opta descarta a Barça, Liverpool y PSG

La Champions League ha dado por concluída la segunda jornada de la Fase de Liga. Una jornada repleta de emoción, goles y sobre todo muchas sorpresas. La derrota del Liverpool en Turquía ante el Galatasaray, el resbalón del Manchester City ante el Mónaco 'in extremis' o la derrota del Barça ante el PSG, también en el suspiro final del encuentro, han sido resultados que poca gente esperaba.

Pero el fútbol es así y por eso es tan bonito. El factor 'fuera de casa' y la presión de las hinchadas condicionan a los jugadores y todo puede cambiar en cualquier instante. Pese a que el fútbol no se puede predecir, siempre está la inteligencia artificial que te puede proporcionar una aproximación de las cosas.

Los principales candidatos, tras la jornada 2

El superordenador de Opta ha recogido y analizado todos los resultados de los 18 partidos de la segunda jornada, y ha provocado un cambio en el 'gran favorito'. El principal candidato a ganar la Premier League, inicialmente, era el Liverpool (pese a que el PSG ganó la última Champions). La derrota de los de Arne Slot en Turquía por 1-0, y las malas sensaciones del equipo, ha provocado movimientos.

El favorito a ganar la Champions es, ni más ni menos, que el Arsenal de Mikel Arteta. Los 'gunners' han empezado la Champions como un tiro. En la primera jornada, ganaron en San Mamés por 0-2, mostrando una solvencia tanto defensiva como ofensiva muy positiva. Este miércoles, lograron la victoria, también por 2-0, ante el Olympiakos en el Emirates Stadium. El porcentaje, por lo tanto, es de un 18%. El Liverpool, segundo con un 14,70% de posibilidades y el PSG, que le ganó al Barça de Flick, un 13,96% aproximadamente.

¿Qué equipos le siguen? Los de siempre. Manchester City y Bayern de Múnich. Los de Pep Guardiola empataron en Mónaco (2-2) y los 'Bávaros' vencieron tras una gran goleada en Pafos (1-5).

Los equipos españoles, a partir de la sexta posición

El Barça es sexto y el Real Madrid séptimo. Ambos equipos son candidatos a ganar la Champions, pero según la inteligencia artificial, no tanto como los equipos de la Premier. Sin embargo, hay mucha diferencia entre el porcentaje de los azulgranas con los madridistas (Barça 8,25% y Madrid 4,94%, casi la mitad).

Junto a ellos, el Atlético de Madrid (con 1,16%) el Villarreal (0,27%) y el Athletic (0,03%) cierran el apartado español en cuanto a opciones de levantar la UEFA Champions League este año.