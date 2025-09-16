¿Quién es el favorito para ganar la Champions?

La edición que arranca este martes es de las más coloridas de la historia, pues cuenta con hasta 36 equipos que representarán a 16 países diferentes, combinando clubes debutantes con ganas de dar la campanada con otros históricos que se erigirán más pronto que tarde como los grandes favoritos para proclamarse campeones de Europa. En ese sentido, pocas ediciones de la Champions puede presumir -si es que se le puede llamar así- de contar con un partido entre dos clubes distanciados en más de 8.600 kilómetros.

Hablamos del enfrentamiento que tendrá lugar este mismo jueves entre el Sporting de Portugal (Lisboa, Portugal) y el debutante Kairat Almaty, equipo de Kazajistán pegado a la China que hizo historia al derrotar en la fase previa al Celtic y al Slovan Bratislava. Por poner un poco en contexto, ambas ciudades (Lisboa-Almaty) se encuentran separadas por 11 horas en avión (6.900 km) y casi cuatro días completos en coche (93 horas), un desplazamiento récord que supera incluso al que enfrentó en su día a Benfica o al propio Sporting CP con el Astaná, también de Kazajistán. Además, el Kairat Almaty también será rival del Real Madrid en la segunda jornada.

De los 36 equipos participantes, los focos los acapararán los ingleses y españoles, que cuentan con hasta seis y cinco representantes, respectivamente. LaLiga contará con FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal; mientras que Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle representarán a la Premier. La Serie A y la Bundesliga aportarán cuatro equipos (Nápoles, Inter, Atalanta y Juventus; y Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund), mientras que habrá tres franceses (PSG, Marsella y Mónaco).

En una edición muy repartida por toda Europa, también contarán con representación Países Bajos (PSV y Ajax), Portugal (Benfica y Sporting), Bélgica (Brujas y Union Saint-Gilloise), Turquía (Galatasaray), República Checa (Slavia Praga), Grecia (Olympiacos), Dinamarca (Copenhague), Noruega (Bodø/Glimt), Chipre (Pafos), Kazajistán (Kairat Almaty) y Azerbaiyán (Qarabag).

¿Quién es el favorito para ganar la Champions?

Empieza una nueva Champions League y la gran pregunta que se hacen los aficionados a este deporte es quién será el encargado de levantar la Orejona en el Puskás Aréna de Budapest. Sobre el papel, el Paris Saint-Germain debe partir como máximo favorito después de ganar la última edición, en la que los de Luis Enrique mostraron un nivel de juego muy alto. No han perdido a ningún jugador principal, aunque todavía está por ver si salen beneficiados del cambio de Gianluigi Donnarumma por Lucas Chevalier en la portería.

Por otra parte, se encuentran los equipos ingleses, que realizaron este verano una enorme inversión para volver a competir por este ansiado trofeo. En ese sentido, el Liverpool se presenta como un potente candidato a la Champions después de los fichajes de Wirtz, Isak, Ekitiké, Frimpong y Kerkez (484 M), aunque el Arsenal tampoco se queda atrás con las incorporaciones de Zubimendi, Eze, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgaard y Kepa (293 M). Pero sabemos que el dinero no lo es todo.

Mohamed Salah marca el gol de la victoria del Liverpool / PETER POWELL

Pese al fracaso en el curso pasado y este irregular inicio de temporada, el Manchester City también se encuentra entre los favoritos para hacerse con el trofeo. Ha vuelto a acudir al mercado para elevar el nivel de la plantilla y ahora es turno para que Pep Guardiola consiga construir un equipo competitivo a través de su habitual buen juego. Tampoco hay que olvidar al Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, que parece estar un escalón por debajo pero ya ha demostrado ser capaz de ganar a cualquiera.

Evidentemente, hay que contar con los equipos españoles. Tras caer la pasada campaña en las semifinales, el FC Barcelona quiere dar el paso definitivo para ganar la Champions League. Con Hansi Flick al frente del banquillo, el equipo azulgrana ha recuperado su versión más competitiva en Europa y será un duro hueso de roer. Por su parte, el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso es toda una incógnita, aunque nombres como Mbappé, Vinicius o Courtois te aseguran estar en la pugna por el título de la máxima competición continental.

El Barça contra el Valencia en la cuarta jornada de La Liga / Dani Barbeito / SPO

Y el Bayern de Múnich. No ha estado a su mejor nivel en Europa en las últimas temporadas, sin embargo, existe la sensación de que los bávaros van a dar un paso adelante esta campaña. En el segundo año de Vincent Kompany, el fichaje de Luis Díaz, el crecimiento de Olise y el infalible olfato goleador de Harry Kane los sitúan como uno de los rivales batir en esta Champions.