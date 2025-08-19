Fase previa de la Champions League 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV, online y en directo

La Champions League 2025/26 comienza para conocer a su elenco completo de participantes. Con 29 equipos ya confirmados en la próxima edición de la máxima competición continental, la fase previa que se disputa a lo largo de las dos próximas semanas terminará de repartir las siete plazas restantes.

La fase previa de la Champions League arranca hoy martes 19 de agosto con la disputa de tres partidos, siendo el Rangers - Brujas el más destacado. Mañana llegará el turno de los cuatro duelos restantes, en los que históricos de la talla de Benfica, Celtic o Copenhague saldran a escena.

La última ronda antes del inicio de la máxima competición europea se extenderá a lo largo de las próximas dos semanas. Los partidos de ida se disputarán entre el 19 y el 20 de agosto, mientras que la decisiva vuelta tendrá lugar entre el 26 y el 27 de agosto.

¿Qué partidos de Champions League se juegan hoy?

Martes 19 de agosto Ferencvaros - Qarabag: 21:00 horas (CET)

Estrella Roja - Pafos FC: 21:00 horas (CET)

Rangers - Brujas: 21:00 horas (CET) Miércoles 20 de agosto Basilea - Copenhague: 21:00 horas (CET)

Bodo/Glimt - Sturm Graz: 21:00 horas (CET)

Celtic - Kairat Almaty: 21:00 horas (CET)

Fenerbahce - Benfia: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver por TV y online la fase previa de la Champions League?

En España, todos los partidos de la fase previa de la Champions League 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Movistar +, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Estos son los canales que emitirán los diferentes partidos de la ida de la fase previa de la Champions League 2025/26:

Martes 19 de agosto Ferencvaros - Qarabag: M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

Estrella Roja - Pafos FC: 21:00 horas (CET): M+ Liga de Campeones 2 (M61 O116)

Rangers - Brujas: 21:00 horas (CET): M+ Liga de Campeones (M60 O115) Miércoles 20 de agosto Basilea - Copenhague: M+ Liga de Campeones 2 (M61 O116)

Bodo/Glimt - Sturm Graz: M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276)

Celtic - Kairat Almaty: M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)

Fenerbahce - Benfia: M+ Liga de Campeones (M60 O115)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la fase previa de la Champions League 2025/26 con las crónicas de los partidos más destacados, así como las mejores declaraciones de los protagonistas y la última hora de la competición.