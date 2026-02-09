Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bad Bunny SuperbowlResultado SuperbowlJulián ÁlvarezCarvajalValencia - Real MadridCasadóDinero SuperbowlClasificación LaLigaCamp NouHugo GonzálezBarça - Bàsquet GironaRicky RubioClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánPróximo partido BarcelonaRayo OviedoMojicaPichichi LaLigaBota de OroCuándo juega AlcarazClasificación Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaLey alquileresJuegos Olímpicos InviernoGuardiola
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE

La fase eliminatoria de la Champions estrenará el balón de la final de Budapest

La identidad de la ciudad sede de la final da vida al nuevo esférico de la Liga de Campeones

El nuevo balón para la fase eliminatoria de la Champions League

El nuevo balón para la fase eliminatoria de la Champions League / UEFA

EFE

Madrid

La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest, cuyo diseño se ibspira en la identidad de la capital húngara como "Buda y Pest: historia de dos ciudades".

Creado por Adidas y presentado este lunes, el balón refleja el contraste y la armonía que definen a la ciudad; cuenta con un sistema gráfico basado en las formas líquidas y en la tradición "Art Nouveau" de Budapest y con una paleta de colores vibrantes que refleja su patrimonio artístico.

Noticias relacionadas

La UEFA destacó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento de élite e incluye la probada construcción sin costuras y termosellada de Adidas, a la vez que ofrece precisión, consistencia y control excepcionales, con un diseño para la velocidad, precisión e intensidad del fútbol de la Liga de Campeones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL