CHAMPIONS LEAGUE
La fase eliminatoria de la Champions estrenará el balón de la final de Budapest
La identidad de la ciudad sede de la final da vida al nuevo esférico de la Liga de Campeones
EFE
La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest, cuyo diseño se ibspira en la identidad de la capital húngara como "Buda y Pest: historia de dos ciudades".
Creado por Adidas y presentado este lunes, el balón refleja el contraste y la armonía que definen a la ciudad; cuenta con un sistema gráfico basado en las formas líquidas y en la tradición "Art Nouveau" de Budapest y con una paleta de colores vibrantes que refleja su patrimonio artístico.
La UEFA destacó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento de élite e incluye la probada construcción sin costuras y termosellada de Adidas, a la vez que ofrece precisión, consistencia y control excepcionales, con un diseño para la velocidad, precisión e intensidad del fútbol de la Liga de Campeones.
