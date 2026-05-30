Juan Jesús Ruiz Martín-Niño, experto en psicología deportiva, sobre Arteta: "Es más previsible que Luis Enrique, y en una final eso puede pasarle factura"

Una final de Champions no se decide solo en el césped. Se decide también en la cabeza de los jugadores, en la capacidad del entrenador para gestionar la presión, la incertidumbre y el estrés en el momento de máxima exigencia. Juan Jesús Ruiz Martín-Niño, director del Máster en Psicología del Deporte en UNIE Universidad, analiza los perfiles de Luis Enrique y Mikel Arteta con la frialdad del especialista.

Dos caracteres, dos formas de liderar

La primera diferencia entre ambos técnicos es la más visible: el carácter. "Luis Enrique se muestra como una persona altamente experimentada en gestionar de forma estanca las relaciones con los jugadores, su cuerpo técnico y los medios de comunicación", señala Ruiz-Niño. "Sabe transmitir, en la mayoría de las ocasiones, un mensaje en ambas direcciones: al equipo y al adversario".

Arteta, en cambio, proyecta algo distinto. "Transmite ser una persona y un profesional más previsible, menos complejo", explica el psicólogo. "No existen grandes diferencias entre lo que se observa de él frente a los medios de comunicación y el estilo de liderazgo que ejerce en la pista". Una coherencia que puede ser una virtud, pero que en una final también puede convertirse en una limitación: el rival sabe lo que esperar.

Hay además un matiz táctico con implicaciones psicológicas relevantes. "Arteta se muestra más receptivo durante los partidos a la intervención de sus ayudantes", apunta Ruiz Martín-Niño. "Parece siempre estar rodeado de ellos y aprovecha de forma eficiente el feedback que le muestran en tiempo real. Con Luis Enrique también se observa, pero no al mismo nivel".

El estrés, un estímulo que se gestiona

En partidos de esta envergadura, el estrés es inevitable. La pregunta no es cómo eliminarlo, sino cómo convertirlo en aliado. "El estrés lo activan estímulos externos, fundamentalmente", explica Ruiz Martín-Niño. "Para los jugadores, el entrenador puede ser uno de esos estímulos estresantes. Pero los entrenadores trabajan muy bien este aspecto". "Se ayuda a los jugadores a detectar esos estímulos, a planificar posibles soluciones fiables, a predecir resultados favorables".

El psicólogo introduce además un factor que a menudo se pasa por alto: el contexto de cada equipo. "En la Premier League, ganar el campeonato local tiene un valor extraordinario, en especial para el Arsenal este año", señala. "Eso hace que los jugadores no tengan la misma presión que el PSG, para el que este título es probablemente el objetivo fundamental".

La ventaja psicológica de Luis Enrique

Aquí Ruiz Martín-Niño no deja margen para la ambigüedad. Luis Enrique conserva en su cuerpo técnico al psicólogo deportivo Joaquín Valdés. "Aquí es donde demuestra Luis Enrique que no se le escapa ningún aspecto clave del rendimiento deportivo", afirma el experto. "Con total seguridad está transmitiendo al grupo todo lo que necesita para afrontar con éxito el partido".

Del lado del Arsenal, Ruiz Martín-Niño reconoce un trabajo sólido orientado a la respuesta conductual de los jugadores, con referencias a iniciativas como la integración de la neurociencia cognitiva desarrollada por Klopp en Liverpool. Pero establece una distinción importante: "La psicología no solo debe estar al servicio de variables que favorecen el alto rendimiento directamente, sino que debe llegar a todas las circunstancias que rodean a los jugadores y su cuerpo técnico. En ese sentido, el modelo de Luis Enrique es más excelente".

Cómo se gana una final

En el momento decisivo, los protagonistas son los jugadores. Pero el entrenador marca el marco mental en el que actúan. Ruiz Martín-Niño ilustra con dos ejemplos concretos cómo cada técnico envía mensajes psicológicos al adversario desde la propia estrategia de juego.

"En el caso de Luis Enrique, enviar el balón a un saque de banda desde el centro del campo parece algo absurdo, extravagante", explica. "Pero el PSG está mandando un mensaje contundente: sabemos lo que estamos haciendo y podemos controlar el partido. No tenemos miedo". Del lado del Arsenal, la referencia es el juego a balón parado. "Factores de desestabilización en el área que son innovadores y que generan una vulnerabilidad inédita. Casi de rugby". Su conclusión lo resume todo: "El PSG sabe ganar el partido con el balón en juego. Al Arsenal le sirve una falta o un saque de esquina para ser campeón de Europa".