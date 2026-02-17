El exdirector deportivo del Galatasaray calienta la eliminatoria contra la Juventus en la Champions

Doce años después vuelven a reencontrarse Juventus y Galatasaray en la Champions League, ahora por primera vez en una fase eliminatoria que comenzará en Turquía, cerrará en Italia y dejará a uno de los dos en el camino rumbo a la final en Budapest (Hungría).

Un duelo que llega en el marco de los playoffs eliminatorios previo a los octavos de final de esta Champions League y que abrirá la serie este martes 17 de febrero a partir de las 18:45 horas (CET) en el RAMS Park de Estambul (Turquía).

Heridas abiertas

Aunque será la primera vez que estos equipos se vean en una serie eliminatoria en la Champions League, no es la primera vez que el Galatasaray podría dejar a la Juventus en el camino.

En su más reciente duelo -- durante la temporada 2013-14 --, el Galatasaray venció por marcador de 1-0 en el último partido de la fase de grupos, dejando una derrota que a la Juve le costó ser eliminado en fase de grupos. Un resultado que Cenk Ergün, exdirector deportivo del Galatasaray (2006-2018 y 2022-2024), ha aprovechado para calentar la serie.

Mauro Icardi suma ya 13 goles en la Superliga de Turquía con el Galatasaray, pero aún no logra anotar en la Champions League / EFE

"Eliminamos a la Juve de Conte en 2013 y estamos listos para repetirlo. Fue una de las mayores victorias del Galatasaray en la historia de la Champions League", recuerda Cenk Ergün, en una entrevista para La Gazetta dello Sport.

Curiosamente, no solo será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten en una fase eliminatoria del torneo europeo, sino que en la cuenta histórica, el Galatasaray es quien tiene saldo favorable; presumiendo dos victorias en seis partidos disputados, mientras que el conjunto italiano apenas ostenta un triunfo, a la vez que han protagonizado tres empates.

Realidades a blanco y negro

En partidos de alta intensidad, como este pretende serlo, el momento con el que arriban muchas veces suele ser crucial, y ese es otro punto en el que la Juventus estará jugando en contra.

La Vecchia Signora llega luego de protagonizar uno de los mejores partidos esta temporada en la Serie A, aunque para su mala fortuna, le tocó estar del lado perdedor de la historia, cayendo 3-2 ante el Inter de Milán. Un partido que además dejó la lesión del defensa Emil Holm, quien sufrió una "rotura miotendinosa de grado leve en el sóleo de la pierna derecha" y será baja al menos por dos semanas, cuando nuevamente será evaluado.

Luciano Spallaetti entrenador de la Juventus terminó con reclamos al árbitro el partido de la Serie A ante el Inter de Milán / EFE

Caso contrario al Galatasaray, que llegará inspirado luego de vencer 5-1 al Eyüpspor, con una sobresaliente actuación de Mauro Icardi, quien anotó un hat-trick.

Con estos resultados, mientras el Galatasaray marcha como líder de la Superliga de Turquía, la Juventus ha caído hasta la quinta posición de la Serie A en Italia.

Mínima diferencia, gran ventaja

La ventaja que tendrá la Juventus será poder cerrar esta serie en casa, el 25 de febrero. Ventaja conseguida tras finalizar en la posición 13 de la clasificación durante la fase de liga de la Champions, apenas tres puntos delante del Galatasaray, pero suficiente para obtener una ventaja mínima pero crucial en la eliminatoria.

Noticias relacionadas

Para dimensionar la importancia de la localía, dos de los tres empates y la única victoria que ha conseguido la Juventus ante el Galatasaray han sido precisamente jugando en casa.