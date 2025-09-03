Todas las estrellas fulminadas de la Champions

Todavía no ha empezado, pero la Champions League ya vuelve a ser protagonista. La UEFA dio a conocer este miércoles las listas A, a la vez que aquellos jugadores inscritos como reserva en la lista B, de los diferentes equipos que disputan esta temporada la máxima competición continental.

Si nos centramos en los equipos de LaLiga, hay varios detalles curiosos. En el FC Barcelona, aparece Ter Stegen a pesar de su lesión, y también forma parte de la lista A Roony Bardghji. Pese a estar inscrito en LaLiga como jugador del filial, el joven jugador sueco tendrá hueco en el bloque principal para disputar la Champions League.

En el Madrid el caso es el mismo con Franco Mastantuono, con ficha del filial blanco en el campeonato liguero pero parte de la lista A en la competición continental. De esta manera, el jugador argentino tendrá una excelente oportunidad de demostrar todo su potencial al máximo nivel.

En cambio, Aymeric Laporte no forma parte de la lista del Athletic Club para disputar la Champions League. Todo parecía encaminado para el fichaje del central por el club bilbaíno, sin embargo, la incorporación no pudo llevarse a cabo por un problema en los documentos en las últimas horas.

Laporte, celebrando un gol con el Al-Nassr / SPORT.es

De hecho, el propio club explicó este miércoles este fichaje fallido: "El Athletic Club desea informar a sus socios, socias y a toda su afición que la FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)".

Ya fuera de España, el Chelsea ha vuelto a ser el gran protagonista. El club 'blue' ha dejado fuera a nueve jugadores de su plantilla de la lista para disputar la Champions League: Axel Disasi, Roméo Lavia, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling, Gabriel Slonina, Facundo Buonanotte, Josh Acheampong, Tyrique George y David Datro Fofana.

Mikhalio Mudryk celebra con Marc Guiu su gol ante el Noah en el partido de la Conference League / EFE/EPA/ANDY RAIN

Por su parte, el Tottenham de Thomas Frank también ha descartado a seis futbolistas en su regreso a la máxima competición continental después de levantar la Europa League el curso pasado. Kota Takai, Radu Dragusin, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski y Mathys Tel no jugarán la Champions con los 'Spurs'.

Otro de los nombres destacados que se queda fuera de la competición es Federico Chiesa. El delantero italiano, que ha tenido minutos en los primeros partidos de Premier League con el Liverpool e incluso participó con gol en la victoria contra el Bournemouth, no ha sido inscrito con el conjunto 'red' para disputar la Champions.