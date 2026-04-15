Estrada Fernández, exárbitro profesional: "¿El criterio arbitral? No ha sido igual con el Barça que con el Atleti"

La vuelta de cuartos de Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona no estuvo exenta de polémica. El Barça reclamó dos penaltis: uno a Fermín López tras un choque aparatoso con Juan Musso, y otro de Marcos Llorente sobre Dani Olmo, tras un empujón por detrás del madrileño.

Después, Clément Turpin anuló el 1-3 a Ferran Torres por fuera de juego y expulsó a Eric Garcia con roja directa por derribar a Alexander Sørloth tras revisar la acción en el VAR, ya que su primera decisión fue mostrar amarilla. Todas estas acciones, como es habitual, las valoró el exárbitro profesional Xavier Estrada Fernández en el ‘Zona Champions’ de Esport3.

Curiosamente, en la ida, en una acción similar, István Kovács y Clément Turpin decidieron primero amarilla, dejando al VAR la ‘patata caliente’ de decidir Estrada Fernández — Exárbitro profesional de fútbol

“Me ha sorprendido el criterio disciplinario del árbitro, de perfil Champions. No ha sido igual con el Barça que con el Atleti”, empezó mencionando el excolegiado catalán. “Curiosamente, en la ida, en una acción similar, István Kovács y Clément Turpin decidieron primero amarilla, dejando al VAR la ‘patata caliente’ de decidir”, explicó sobre la tarjeta roja que vio Eric Garcia.

Como comenta, el de Martorell fue expulsado por derribar a Sørloth después de que el VAR avisase a Turpin para que revisara la acción. Tras verla en el monitor, el francés cambió su decisión y castigó con más dureza al defensa culé. “Tras revisarla, considera que es ocasión manifiesta de gol; por eso muestra la roja”, añadió.

La revisión del VAR en la expulsión de Eric Garcia / Movistar

Estrada Fernández también analizó los posibles penaltis comentados en anteriores líneas: “Para mí, no es penalti a Fermín. La imagen es fea porque impacta con el pie en la cara y hay hemorragia, pero el primero que remata es Fermín y Musso intenta pararla. Es el jugador del Barça el que choca con el portero por la inercia, no al revés. Es una acción fortuita”, destacó.

Los jugadores se preocupan por el estado de Fermín / VALENTI ENRICH

“Y el de Dani Olmo, para mí, tampoco es penalti, aunque si lo pita, el VAR no puede intervenir. Futbolísticamente, necesito más contacto de Marcos Llorente: para mí no es suficiente”, señaló sobre la otra acción polémica en el área colchonera.

La acción polémica sobre Dani Olmo / Movistar

Finalmente, preguntado por si Turpin dejaba jugar demasiado para no interferir en el ritmo del partido, quiso matizar que “una cosa es dar fluidez al juego y otra lo que ha hecho. Ha parado el partido por un balón que no interfería, por ejemplo. Es difícil encontrar el punto de equilibrio”, concluyó.

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