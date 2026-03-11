Así es el estadio del Bodø/Glimt, milagro de la Champions: al norte del Círculo Polar Ártico, con auroras boreales y capacidad para 8.500 espectadores

El Bodø/Glimt no es flor de un día. La Champions League es suficientemente exigente como para considerar a este modesto equipo noruego como una mera casualidad. Inter, Atlético o Manchester City pueden dar buena cuenta de cómo las gastan en 'Nord Norge' -el norte de Noruega-, donde el frío es religión y el fútbol una preciosa vía de escape para las largas noches invernales.

Muchas cosas seducen del equipo que entrena Kjetil Knutsen, principalmente su estilo de fútbol 'kamikaze' y desinhibido, que se despliega igual sin tener en cuenta el escenario, ya sea el Giuseppe Meazza o el Lerkendal Stadion, feudo del Rosenborg de Trondhheim. Futbolistas de una técnica exquisita y acostumbrados a un juego vertical y vertiginoso, muy al estilo de la antigua Premier League, antes de que la liga inglesa se europeizara con entrenadores de influencia más teórica.

Operarios retiran la nieve y el hielo del césped artificial del Aspmyra Stadion / EFE

Un campo de Segunda

Pero si una cosa impacta de este Glimt es su estadio: el Aspmyra Stadion de Bodø. Un campo pequeño, con un aforo de 8.500 espectadores y que se convierte en una caldera en las gélidas noches polares. Por ponerlo en perspectiva, diecisiete de los veintidós clubes de la Liga Hypermotion, Segunda División española, cuentan con una capacidad mayor en sus gradas. El Aspmyra supera en números a Ipurua (Eibar), Alfonso Murube (Ceuta), Anduva (Mirandés), Nacional (Andorra) y Zubieta (Real Sociedad B).

Guardiola, en el Aspmyra Stadion de Bodø / EFE

El conjunto nórdico ha encontrado la fuerza en su gente y en una climatología que se suele atragantar a sus adversarios. El crudo invierno del norte de Noruega, donde la nieve es el pan nuestro de cada día, obliga al Bodø/Glimt a jugar sus partidos sobre césped artificial y con el hielo como protagonista. Los jugadores rivales no suelen estar acostumbrados a unas condiciones tan contrarias y para muestra, los resultados que sufrieron equipos de la entidad del City o Inter.

El Aspmyra Stadion, uno de las fortalezas del Bodø/Glimt / EFE

Un reto por cumplir

Ståle Solbakken, seleccionador de la mundialista Noruega, consideró la gesta del Giuseppe Meazza "el mayor logro de la historia del fútbol noruego", pero el Bodø quiere seguir rompiendo barreras y meterse en los cuartos de final a costa de un Sporting CP que no las tiene todas consigo. De clasificarse para la siguiente ronda, los noruegos igualarían la gesta del Rosenborg, único equipo del país escandinavo que ha disputado la antepenúltima ronda de la Champions League en la temporada 96-97.