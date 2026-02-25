El español detrás del éxito del Galatasaray: "Esto no se conseguía desde hace 11 años"

Campeones de Turquía en 2025. Campeones de la copa en el mismo año. Líderes en la Süper Lig 2025/26... y a las puertas de un golpazo en Europa. El Galatasaray que dirige Okan Buruk sigue en franca mejoría y está a punto de dar la estocada a una Juventus que se ahogó en Estambul, presa de la presión incesante de la siempre temida afición turca y de un equipo que sabe avasallar a sus rivales. Y tiene mucha efectividad: cinco goles -cuatro en la segunda parte- fueron un gran paso para dejar encarrilada la eliminatoria.

No obstante, "todavía no está hecho", asegura a SPORT Ismael García, segundo entrenador de Buruk y pieza clave en su proyecto. El nacido en Ourense enfrenta, a sus 37 años, la cuarta temporada en el equipo otomano, y ve el fruto del gran trabajo que ha realizado junto al exfutbolista y ahora entrenador del Galatasaray. “Intentamos conseguir cosas que el club llevaba años sin lograr. Pasar de la fase de grupos no se conseguía desde hacía 11 años. Haberlo hecho y estar ahora en una buena situación -aunque todavía no está hecho- sería un paso muy importante para nosotros en Europa”.

Ismael García, entrenador asistente del Galatasaray / GALATASARAY SK

Para García, la clave está en la continuidad del proyecto. Desde que llegó junto a Buruk en verano de 2022, el equipo ha conquistado tres ligas consecutivas, un trabajo que no se entiende sin la confianza de la directiva: "Cuando llegamos fue una época difícil para el club. Se inició un proyecto nuevo, con muchísimos cambios de jugadores y un nuevo presidente. Se apostó por un entrenador con experiencia en Turquía y en el propio club como jugador. Se le dio continuidad y han llegado grandes resultados".

En el caso de Osimhen, por ejemplo, destacaría que no marcó ningún gol y aun así fue pieza clave, porque tres goles vienen de recuperaciones suyas. Eso demuestra el poco ego que tiene. Egos hay en todas las plantillas del mundo, pero no creo que aquí sea más difícil. Ismael García — Segundo entrenador del Galatasaray

"Desde el principio las cosas han ido bien, aunque, como siempre, con altibajos. La gran fortaleza de este equipo es la continuidad del proyecto. Cuatro años con el mismo entrenador, jugadores que empezaron con él… para mí esa es la base. Las incorporaciones han elevado la calidad, pero pondría por encima la confianza y la claridad de ideas. En el fútbol, tener una línea clara de proyecto da resultados a medio y largo plazo. Varios clubes podrían tener esa visión", puntualiza García.

Turquía, país de promesas... y realidades

Ante la Juve marcaron Noa Lang, Sara y Sacha Boey, tres fichajes de mercados recientes, signo inequívoco que el equipo quiere reforzarse para aspirar a más. No marcó Victor Osimhen, la gran estrella del equipo, pero de quien García guarda excelentes referencias: "Egos hay en todos lados, y no siempre la gran estrella es quien más ego tiene. En el caso de Osimhen, por ejemplo, destacaría que no marcó ningún gol y aun así fue pieza clave, porque tres goles vienen de recuperaciones suyas. Eso demuestra el poco ego que tiene. Egos hay en todas las plantillas del mundo, pero no creo que aquí sea más difícil. Llevamos temporadas en las que la calidad humana del grupo, en general, es muy buena".

Ismael vive, de primera mano, el gran auge del fútbol turco, basándose en estrellas jóvenes y en un futuro bastante prometedor: "Aunque (Roland) Sallai le bloqueó muy bien (en la ida), Yildiz es uno de los principales talentos. En España, Arda Güler es otro ejemplo. Son los buques insignia de esta nueva generación y son muy jóvenes. Hay una buena combinación entre jugadores jóvenes y otros con experiencia, como Abdülkerim, Yunus o Baris. Y luego está el líder de la selección, Calhanoglu".

Ahora les queda esperar la vuelta. El escenario será el Allianz Stadium, territorio de la Juventus. Ismael conoce el contexto italiano por su pasado en el Udinese y no espera facilidades. “Trabajé dos años en Italia y sé que allí el ambiente es difícil”, recuerda. Y aunque el ‘infierno turco’ fue protagonista en la ida, advierte: “En Turquía el ambiente suele jugar mucho a favor del local, pero en Turín también aprietan. Los fans son siempre una pieza muy importante”.