Escándalo en el Lyon-Fenerbahçe: agresión a Guendouzi y batalla campal

El partido entre el Olympique de Lyon y el Fenerbahçe terminó con triunfo visitante por 1-2 y con una escena de enorme tensión en los alrededores del túnel de vestuarios. Mattéo Guendouzi, antiguo futbolista del Olympique de Marsella, fue uno de los grandes protagonistas de una noche marcada por los enfrentamientos entre jugadores, aficionados y miembros de seguridad.

La relación entre Guendouzi y la grada local ya venía condicionada desde antes del comienzo del encuentro. Su pasado en el Olympique de Marsella, uno de los grandes rivales del Lyon, provocó una fuerte reacción del público cada vez que el centrocampista tuvo protagonismo. El jugador respondió a las provocaciones con gestos dirigidos hacia los aficionados, elevando todavía más la tensión.

La situación empeoró después del pitido final. Con el Fenerbahçe celebrando una victoria que le permitía alcanzar su objetivo europeo, Guendouzi volvió a dirigirse hacia la grada para reivindicar la clasificación de su equipo y la eliminación del conjunto francés. El intercambio de provocaciones terminó involucrando a varios futbolistas de ambos equipos y obligó a intervenir para evitar que el enfrentamiento fuera a más.

Pero los incidentes no terminaron ahí. En uno de los momentos más delicados, un aficionado del Lyon trató de acercarse a la zona próxima al terreno de juego después de responder a un desafío de Guendouzi. La intervención de los miembros de seguridad impidió inicialmente que llegara hasta el futbolista.

Poco después, otro seguidor consiguió aproximarse a la zona del túnel de vestuarios y protagonizó un altercado físico con Guendouzi. Las imágenes difundidas posteriormente muestran al aficionado saltando desde la grada hacia el lugar donde se encontraba el jugador. El enfrentamiento provocó una nueva intervención de varios integrantes del Fenerbahçe, entre ellos Ederson, saltaron a protegerle provocando una batalla campal.

La tensión fue especialmente llamativa por producirse en un partido decisivo. El 1-2 permitió al Fenerbahçe quedarse con el billete para la Champions League, mientras que el Lyon deberá disputar la Europa League. La celebración turca y la frustración local terminaron desembocando en unos incidentes que podrían tener consecuencias disciplinarias para los implicados.