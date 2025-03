¡Escándalo! La imagen más aclaratoria del penalti de Julián Álvarez: no se ve que toque la pelota

Hasta ahora ninguna imagen había aclarado si Julián Álvarez llegó a tocar el balón con su pierna de apoyo antes de lanzar uno de los decisivos penaltis de la tanda que llevó al Madrid a los cuartos de final de la Champions. Una imagen exclusiva, ampliada y frontal de 'TNT Brasil' deja muchísimas dudas de que hubiera dos toques en esta acción. Incluso, el comentarista va narrando la acción a cámara lenta y en ningún momento se aprecia que Julián Álvarez tocase antes la pelota y le rozase después de chutar con la pierna derecha. Un auténtico escándalo.

En las imágenes se puede ver claramente como el pie izquierdo se arrastra por el resbalón y lo que queda meridianamente claro es que no roza la pelota una vez dispara con el pie derecho. Y antes. Pues no se puede apreciar en ningún momento que tampoco le diera un toque. En cualquier caso, o en el VAR tenían una imagen mejor que esta -algo que no parece probable- o el colegiado del encuentro, el polaco Marciniak estuvo muy mal asesorado desde la sala del VAR. No hay imagen que aclare absolutamente nada por lo que no deberían haber intervenido en una acción tan decisiva.

Marciniak consultó al VAR tras las quejas de los jugadores del Madrid y le confirmaron que había dos toques en ese penalti. Y el árbitro anuló en gol apoyado por la norma 14 que deja claro que no se puede contactar dos veces la pelota por el mismo jugador para lanzar desde los once metros. Lo extraño es que Marciniak no fuera a comprobar por si mismo la jugada en el monitor y se diera cuenta que era imposible apreciar la acción.

Diego Simeone, entrenador del Atlético, ya dijo tras acabar el partido: "Que levante la mano quien haya visto que Julián Álvarez golpeara dos veces la pelota". En la sala de prensa nadie lo hizo porque es imposible. Y las imágenes de TNT Brasil dejan muchísimas dudas. Es más, parece que la acción es absolutamente legal por lo que el gol debió subir al marcador y se adulteró de forma gravísima el resultado final de la eliminatoria.

En el Atlético están muy cabreados. Y el único que debe saber claramente si dio o no al balón es el propñio Julián Álvarez, que no se ha manifestado hasta el momento. El club colchonero tiene ya todas las imágenes y habrá que ver lo que deciden, pero es improbable que se pueda rearbitrar una acción que deja muchísimas dudas y que se acabó decidiendo en menos de un minuto. Algo insólito para una competición con tantos millones en juego.