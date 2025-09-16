Ernesto Valverde: "Esto es la Champions y nadie te va a regalar nada"

El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró tras la derrota por 0-2 ante el Arsenal que "ha sido un partido bastante igualado, con mucha tensión y juego deslabazado". "Al final nos han enganchado en la jugada de Martinelli y el gol nos ha hecho daño", añadió el preparador nacido en Cáceres.

En cuanto a las claves del resultado, el 'Txingurri' reconoció que "cuando los partidos están tan igualados es cuestión de detalles". "El otro día perdimos un partido por una jugada absurda y hoy han jugado rápido a nuestra espalda y Martinelli ha conseguido marcharse. Ha sido cuestión de un detalle, de una jugada que podía haber caído de nuestro lado", complementó.

La gran exigencia de la Champions

"Tienes que perseguir que el resultado caiga de tu lado y creo que lo hemos buscado. No ha sido así, tenemos que continuar. Al final, esto es la Champions y nadie te va a regalar nada", complementó un Ernesto Valverde que, pese al resultado, se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores.