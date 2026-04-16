Eriksson, rival del Barça y scout del Bayern masculino

Magdalena Eriksson ya tiene en el horizonte al Barça. La central del Bayern de Múnich será una de las protagonistas de las semifinales de la Champions de la próxima semana, en una eliminatoria de máximo nivel ante el conjunto azulgrana.

Pero su figura va más allá del césped. En la previa de este tramo decisivo de la temporada, la defensa sueca ha sorprendido al revelar que también ejerce como ojeadora dentro del club alemán… y no precisamente en el fútbol femenino.

En declaraciones al canal sueco Viaplay, en la previa del Bayern - Madrid masculino, Eriksson explicó cómo empezó esta inesperada etapa en los despachos: "Hace exactamente un año recibí un correo electrónico de alguien del club que no conocía, pero al parecer era el jefe de ojeadores del Bayern de Múnich (Christoph Kresse), que me preguntó si me interesaba empezar a trabajar en el departamento de ojeadores. Así fue. Llevo seis meses aprendiendo en qué consiste el trabajo y adaptándome al puesto".

Su función está vinculada directamente al primer equipo masculino, algo poco habitual en una futbolista en activo. "Hago de ojeadora para el equipo masculino. Mucha gente piensa que hago de ojeadora para el equipo femenino, pero personalmente creo que habría sido un gran 'conflicto de intereses'", explicó entre risas.

Eriksson, que recientemente anunció su retirada de la selección, también desveló que ya ha asumido responsabilidades concretas dentro de la estructura del Bayern: "Me he adaptado al puesto y ahora que me siento cómoda en él, me han encomendado la responsabilidad de dirigir el mercado sudamericano".

Así, la central afronta un momento exigente dentro y fuera del campo: preparándose para medirse al Barça en Champions mientras, en paralelo, ya forma parte del área de scouting del Bayern masculino, que viene de eliminar al Real Madrid en la máxima competición europea