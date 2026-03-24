CHAMPIONS LEAGUE
LaLiga bloquea la propuesta de la Premier League para aumentar los jugadores por equipo en la Champions League
La propuesta de los ingleses de aumentar la cantidad de jugadores por equipo ha sido descartada
Los equipos españoles dieron otro revés a los de la liga inglesa en la Champions League, esta vez en materia administrativa, oponiéndose a la propuesta de aumentar la cantidad de jugadores disponibles por equipo; la cual ha sido descartada por la UEFA y no será discutida durante la próxima reunión del Comité Ejecutivo en mayo.
El incremento de jugadores disponibles -- de 25 a 28 por equipo -- es un cambio que los clubes de la Premier League consideran necesario para mitigar el desgaste de los jugadores y posibles lesiones ante la sobrecarga muscular que puede ocasionar el ajustado calendario de partidos de los clubes.
Como fue reportado por The Guardian, la propuesta fue discutida durante la reunión del Comité de Competencias Europeas de Clubes en febrero y desde aquel momento los representantes de LaLiga -- Atlético de Madrid, Sevilla y Real Sociedad -- se oposuieron.
Bloqueo de clubes españoles
El razonamiento de los representantes españoles para oponerse a la expansión de los jugadores disponibles es que este generaría una mayor disparidad en la competencia, generando ventaja a favor de los equipos ingleses, que al disponer de más recursos económicos podrían construir mejores equipos.
Otro argumento presentado por los equipos españoles habría sido señalar que, dado que el reglamento prohibe que clubes del mismo país se enfrenten durante la primera fase de la Champions League, los equipos ingles -- seis en esta temporada -- tienen un camino "más fácil" a la fase final.
Reglas del pasado
Con la llegada de la fase de liga a la Champions, los equipos juegan durante esta primera ronda ocho partidos y 16 equipos juegan dos adicionales antes de los octavos de final -- en los playoffs rumbo a dicha fase. Al desgaste por los partidos jugados entre semana, es necesario agregar el desgaste por el traslado.
La regla actual, que permite 25 jugadores en la lista activa de cada equipo, fue aprobada en 2005, cuando aún se jugaba una fase de grupos, por lo cual los equipos ingleses la consideran "anticuada" para el formato actual. Aunque de momento la propuesta fue descartada por la UEFA, podría ser escuchada nuevamente en futuras reuniones.
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