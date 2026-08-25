¿Qué equipos españoles juegan la Champions League 2026/27? Bombos en el sorteo y posibles rivales

La Champions League cuenta los días para abrir el telón de su próxima edición. Con 29 de los 36 equipos confirmados, la disputa de la fase previa por los 7 últimos billetes y la celebración del sorteo terminarán de pulir los últimos detalles antes del esperado inicio de la fase liga.

De este elenco final de participantes, un número significativo pertenece a LaLiga EA Sports, que este año cuenta con 5 representantes gracias a la plaza extra otorgada por el coeficiente UEFA. Mismo número de representantes tiene la Premier League por los 4 con los que cuentan tanto la Bundesliga como la Serie A.

Respecto a la distribución dentro de los bombos, tanto Barça como Real Madrid y Atlético ocupan una posición de privilegio en el Bombo 1. En el segundo ha quedado encuadrado el Betis, mientras que el Villarreal quedó relegado al tercero.

El Barça, uno de los equipos clasificados para la Champions League 2026/27 / Europa Press

Los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussa Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussa Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praha, Stuttgart, Como 1907 y RC Lens *Faltan 7 plazas por repartir en la fase previa, cuyos partidos de vuelta se disputan entre el martes 25 y el miércoles 26 de agosto

¿A qué rivales pueden enfrentarse los equipos españoles en la Champions League 2026/27?

Desde el cambio de formato aplicado hace tres ediciones, los bombos del sorteo de la Champions League son simples puntos de partida. Cada equipo deberá enfrentarse a dos rivales de cada bombo con el único condicionante de que los rivales no pueden ser de la misma federación, algo que reduce considerablemente la nómina de candidatos especialmente en el bombo 1.

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De este primer bombo, PSG, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal se postulan como los posibles rivales de los cinco equipos españoles, mientras que en los tres restantes están abiertas todas las opciones a excepción del Real Betis (Bombo 2) y del Villarreal (Bombo 3).