¿Para quién ha sido más favorable el sorteo de Champions? El análisis de SPORT, en directo

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal son los cinco equipos españoles que disputarán la fase de liga de la Champions League

Blanca Sánchez

Se acaba el verano y, con su fin, empieza una nueva aventura en la Champions League. FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal son los cinco equipos que representarán a España en la máxima competición europea. En SPORT analizamos los grupos de cada equipo y comentamos qué haran los representantes españoles en esta primera fase de liga.

En el sorteo realizado en Mónaco se han conocido los ocho rivales a los que se enfrentarán cada uno de los equipos escogidos para la gran cita:

Así ha quedado el sorteo de Champions para los equipos españoles

  • FC Barcelona: Chelsea, PSG, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle
  • Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco, Kairat Almaty
  • Atlético de Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union Saint-Gilloise, Galatasaray
  • Athletic Club: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle
  • Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague, Pafos

En SPORT comentamos junto a Jaume Marcet, Toni Munar, Blanca Sánchez y Claudia Espinosa las posibilidades de cada equipo en la 'liguilla' de la Champions.

