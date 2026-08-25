Los equipos clasificados para la Champions League 2026/27: sorteo, posibles cruces y emparejamientos

La Champions League 2026/27 se prepara para cerrar los últimos flecos antes de su esperado pistoletazo de salida. Con el sorteo de los enfrentamientos en la fase liga a la vuelta de la esquina, en los próximos días se conocerá la identidad de los siete equipos que faltan para completar el elenco final de 36 participantes.

Por el momento, 29 equipos han confirmado su presencia en la máxima competición europea. El grueso de este grupo está compuesto por las grandes ligas, siendo España e Inglaterra los más numerosos al contar con la plaza extra otorgada por el coeficiente UEFA que les permite contar con cinco representantes cada uno. Les siguen de cerca Alemania e Italia con 4 cada uno, mientras que Francia contará con 3 representantes.

Raphinha, el capitán firmó un inicio liguero espectacular / Manuel Bruque

El Aston Villa presenta una gran peculiaridad, ya que consiguió el billete hacia la Champions tanto por su desempeño en la Premier League como por su conquista de la Europa League. Esta situación propició que Portugal obtuviese una plaza extra de la mano del Sporting CP, equipo con mejor coeficiente UEFA que no había conseguido clasificar de manera directa para la fase liga.

Luis Suárez celebrando su gol frente al Bodø/Glimt / MIGUEL A. LOPES

Los siete billetes restantes saldrán de una fase previa de clasificación que actualmente se encuentra en la última ronda y que cuenta con históricos como Celtic, Lyon o Fenerbahçe y una de las grandes revelaciones de la Champions anterior, el Bodø/Glimt. Los partidos de ida se dispuraron entre el 18 y el 19 de agosto, mientras que la decisiva vuelta tendrá lugar entre el 25 y el 26 de agosto.

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¿Qué equipos están clasificados para la Champions League 2026/27?

España (5 plazas): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis

Inglaterra (5 plazas): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool

Italia (4 plazas): Inter, Nápoles, Roma y Como

Alemania (4 plazas): Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart

Francia (3 plazas): PSG, Lens y Lille

Portugal (2 plazas): Oporto y Sporting Portugal

Holanda (2 plazas): PSV y Feyenoord

Bélgica (1 plaza): Brujas

República Checa (1 plaza): Slavia Praga

Turquía (1 plaza): Galatasaray

Ucrania (1 plaza): Shakhtar

Los bombos del sorteo de la Champions League

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussa Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussa Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praha, Stuttgart, Como 1907 y RC Lens.

Una vez conocida la identidad de los 36 participantes, la Champions League dará paso al sorteo de la primera fase el próximo 27 de agosto, dónde los equipos conocerán a sus 8 rivales en la fase liga.