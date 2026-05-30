Todos los equipos clasificados para la Champions League 2026/27

La Champions League 2026/27 comienza a tomar forma. La victoria del PSG en la gran final frente al Arsenal da el carpetazo definitivo a la presente edición, que descansará durante unos meses antes de volver a citar a 36 participantes en busca de la codiciada 'Orejona'.

El final de las grandes ligas europeas, además de la confirmación de Inglaterra y España como agraciados con una plaza extra gracias al coeficiente UEFA, ha permitido conocer la identidad de 29 de los 36 equipos que disputarán la próxima edición de la Champions League. Las 7 plazas restantes se definirán en el playoff previo, previsto para después del parón estival.

El grueso de participantes de la próxima edición de la máxima competición europea está acaparado por las grandes ligas. España e Inglaterra cuentan con 5 representantes cada uno, seguidos por los 4 de Alemania e Italia y los 3 de Francia. El Aston Villa presenta una peculiaridad, ya que cede su plaza como campeón de la Europa League al ya estar clasificado vía liga.

El Barça, uno de los equipos clasificados para la Champions League 2026/27 / Valentí Enrich / SPO

El gran beneficiado de esta vacante fue Portugal, que obtiene una plaza extra al contar con el equipo con mejor coeficiente UEFA que todavía no estaba clasificado paran la fase liga. El agraciado fue el Sporting CP, cuyos 84.000 puntos le permiten adueñarse de la vacante dejada por el Aston Villa y acceder a la Champions sin disputar la ronda previa.

Luis Suárez celebra un gol con el Sporting CP / EFE

¿Qué equipos están clasificados para la Champions League 2026/27?

España (5 plazas): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis Inglaterra (5 plazas): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool Italia (4 plazas): Inter, Nápoles, Roma y Como Alemania (4 plazas): Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart Francia (3 plazas): PSG, Lens y Lille Portugal (2 plazas): Oporto y Sporting Portugal Holanda (2 plazas): PSV y Feyenoord Bélgica (1 plaza): Brujas República Checa (1 plaza): Slavia Praga Turquía (1 plaza): Galatasaray Ucrania (1 plaza): Shakhtar

El playoff va tomando forma, con AEK Atenas, Celtic, LASK y Viking como equipos ya confirmados. Históricos como el Olympique de Lyon, Estrella Roja u Olympiacos, además de una grata revelación de la anterior edición como el Bodo/Glimt, tendrán que superar rondas previas para ganarse el derecho a luchar por su billete hacia la Champions.

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Una vez conocida la identidad de los 36 participantes, la Champions League dará paso al sorteo de la primera fase el próximo 27 de agosto, dónde los equipos conocerán a sus 8 rivales en la fase liga.