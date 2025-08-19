Todos los equipos clasificados para la Champions League 2025-26

La Champions League, la competición más esperadas del calendario futbolístico, comienza a cerrar los últimos flecos antes de su esperada apertura de telón. Con el sorteo de la fase liga cada vez más cerca, la identidad del elenco completo de participantes se conocerá una vez finalizados los últimos partidos.

Tras el cambio de formato aplicado en el curso anterior, la Champions League amplió su elenco de participantes de 32 a 36, además de revolucionar por completo la primera fase de competición. La tradicional fase de grupos dio paso a una 'liguilla' con clasificación única en la que cada equipo se enfrenta a ocho rivales.

Por el momento, la edición 25/26 cuenta con un total de 29 equipos clasificados debido a su desempeño en sus respectivas competiciones domésticas. La única excepción de este grupo la constituye el Tottenham, que consiguió su billete después de proclamarse campeón de la Europa League.

Los siete billetes restantes saldrán de una fase previa de clasificación que actualmente se encuentra en la última ronda y que cuenta con históricos como Rangers, Brujas, Benfica, Celtic o Copenhague. Los partidos de ida se disputarán entre el 19 y el 20 de agosto, mientras que la decisiva vuelta tendrá lugar entre el 26 y el 27 de agosto.

¿Qué equipos están clasificados para la Champions League 2025-26?

FC Barcelona (1º España) Real Madrid (2º España) At. Madrid (3º España) Athletic (4º España) Villarreal (5º España) Liverpool (1º Inglaterra) Arsenal (2º Inglaterra) Manchester City (3º Inglaterra) Chelsea (4º Inglaterra) Newcastle (5º Inglaterra) Tottenham (Campeón Europa League) Bayern Múnich (1º Alemania) Bayer Leverkusen (2º Alemania) Eintracht Frankfurt (3º Alemania) Borussia Dortmund (4º Alemania) Nápoles (1º Italia) Inter Milán (2º Italia) Atalanta (3º Italia) Juventus (4º Italia) PSG (1º Francia) Olympique Marsella (2º Francia) Mónaco (3º Francia) PSV Eindhoven (1º P. Bajos) Ajax (2º P. Bajos) Sporting CP (1º Portugal) Union Saint-Gilloise (1º Bélgica) Galatasaray (1º Turquía) Slavia Praga (1º Rep. Checa) Olympiacos (1º Grecia)

¿Qué equipos ocuparán las siete plazas restantes?

Ferencvaros o Qarabag Estrella Roja o Pafos FC Rangers o Brujas Basilea o Copenhague Bodo/Glimt o Sturm Graz Celtic o Kairat Almaty Fenerbahce o Benfica

