Equipo arbitral casi íntegro español en el PSG-Bayern: ¿Por qué solo el árbitro es suizo?

El árbitro suizo Sandro Schärer ha sido elegido para impartir justicia este martes en el PSG-Bayern Múnich, duelo de ida de las semifinales de la Champions League, y estará acompañado por un equipo arbitral formado íntegramente por colegiados españoles.

En las bandas estarán Ángel Nevado y Guadalupe Porras como asistentes, mientras que Jesús Gil Manzano ejercerá como cuarto árbitro. En la sala VAR trabajarán Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández.

Según 'El Partidazo de COPE' este hecho se debe a que al suizo se le han lesionado en las últimas horas los dos asistentes, por lo que han elegido sustituir al equipo completo sobre el campo, a excepción del colegiado.

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El colegiado helvético, de 37 años e internacional desde 2015, ya cuenta con experiencia en grandes citas europeas. Entre sus designaciones más destacadas figuran la Supercopa de Europa de 2024, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Atalanta, y la final de la Liga de Naciones de 2025, resuelta a favor de Portugal frente a España en la tanda de penaltis.