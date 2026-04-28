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CHAMPIONS LEAGUE

Equipo arbitral casi íntegro español en el PSG-Bayern: ¿Por qué solo el árbitro es suizo?

El suizo Sandro Schärer será el colegiado principal del partido en el Parque de los Príncipes. Todos los demás integrantes del equipo arbitral serán esapñoles

Sandro Scharer, en un partido de la Europa League

Sandro Scharer, en un partido de la Europa League / AP

Jordi Delgado

Jordi Delgado

El árbitro suizo Sandro Schärer ha sido elegido para impartir justicia este martes en el PSG-Bayern Múnich, duelo de ida de las semifinales de la Champions League, y estará acompañado por un equipo arbitral formado íntegramente por colegiados españoles.

En las bandas estarán Ángel Nevado y Guadalupe Porras como asistentes, mientras que Jesús Gil Manzano ejercerá como cuarto árbitro. En la sala VAR trabajarán Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández.

Según 'El Partidazo de COPE' este hecho se debe a que al suizo se le han lesionado en las últimas horas los dos asistentes, por lo que han elegido sustituir al equipo completo sobre el campo, a excepción del colegiado.

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El colegiado helvético, de 37 años e internacional desde 2015, ya cuenta con experiencia en grandes citas europeas. Entre sus designaciones más destacadas figuran la Supercopa de Europa de 2024, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Atalanta, y la final de la Liga de Naciones de 2025, resuelta a favor de Portugal frente a España en la tanda de penaltis.

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