Épica del Bodo/Glimt y frustración del Slavia Praga

Un golazo de volea de Fet para el Bodo/Glimt, en un contragolpe ya a segundos del minuto 90, niveló un partido perdido para el conjunto noruego, que resurgió cuando menos se esperaba, justo después de recibir el 2-0, frente a la frustración del Slavia Praga, que sintió muy cerca su primera victoria en la Liga de Campeones desde hace 18 años, desde el 19 de septiembre de 2007.

Aquel 2-1 al Steaua Bucarest en la ‘Champions' es aún su único triunfo hasta la fecha en la máxima competición europea, porque este miércoles concedió un empate en un duelo que tenía ganado por dos goles de diferencia a menos de cuarto de hora del final, gracias a las paradas de Jindrich Stanek, penalti incluido, y a dos goles de Youssoupha Mbodji. No valieron más que para un punto.

Juego rápido del Slavia

El Slavia Praga tiene muy claro su estilo. Su identidad, potente y evidente, pasa por la intensidad, por la presión, por las segundas jugadas y por la verticalidad. No quiere el balón más que para desplegarse con celeridad hacia arriba. No lo posee, no lo marea, sólo lo emplea para irse hacia arriba, sobre todo por una banda derecha desbordante. Y juega bien. Es atractivo. Pero concede demasiado atrás.

Por ahí, el equipo checo puso en jaque durante más de una hora al Bodo/Glimt, que entendió entonces que la Liga de Campeones no tiene nada que ver con la Liga Europa, en la que avanzó el pasado curso hasta las semifinales. La Champions no perdona los errores. Los hace pagar. La primera ocasión fue suya, de Evjen frente a Stanek, que se lució con una parada fantástica.

Le pasó factura (luego sería al revés). Pronto lo comprobó. En el minuto 23, en una acción por el lado derecho del ataque del Slavia, casi siempre por la derecha toda la primera parte, por la que Provod cargó sobre el área con un centro raso que no acertó a rematar Chory (lo intentó de tacón y no acertó a tocar el balón) y que remachó en el segundo palo Mbodji. Sólo la empujó.

El 1-0 no extrañó a nadie. Ya entonces, el Slavia era mejor. Tuvo menos el balón, pero lo empleó con mucha más determinación. Supo mejor lo que quería el equipo checo, que aún dispuso de otra opción de Chory, a las manos del portero, pero que, sobre todo, apenas permitió la salida del Bodo/Glimt. Stanek se estiró para repeler el tiro de Hauge.

La última ocasión (apenas la segunda) del equipo noruego fue ya más allá de la media hora de encuentro, en el que sobrevivió por la buena vista y la convicción del árbitro Marian Barbu. En la revisión de un penalti por mano, a instancias del VAR, detectó la falta previa que provocó todo lo demás. Un alivio para el Bodo Glimt, aún superviviente.

El Slavia lo vio ganado, pero el Bodo no desconectó

Incluso dispuso de un penalti para el empate, ya en el minuto 53, por la falta dentro del área del goleador del 1-0, Mbodji, sobre Bassi, entrado en el segundo tiempo. Y surgió de nuevo Stanek, el portero del Slavia, para despejar el fallido lanzamiento y sostener el triunfo de su conjunto, que culminó la victoria en el 75, con el segundo de Mbodji, de nuevo en el segundo palo, a la espalda de la defensa rival, tras un envío desde la derecha.

Aún hubo mucho partido, con el 2-1 del Bodo/Glimt instantes después. Stanek alcanzó el primer remate, pero ya no llegó al tercero, anotado por Bassi tras una serie de rebotes para reabrir el duelo y advertir al Slavia Praga sobre un final inquietante, que domó con control, más oportunidades y un remate al poste, hasta que, de repente, se descubrió en su defensa, permitió un contraataque y Fet soltó una volea inesperada. Un golazo. El imprevisto empate, con el colofón final de la parada de Haikin para salvar de nuevo al equipo noruego en el minuto 91.