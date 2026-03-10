¿La enésima machada del Bodø/Glimt?

Los octavos de final de la Champions League llegan al círculo polar ártico para el cruce entre el 'matagigantes' noruego, Bodø/Glimt, que busca cobrar una víctima más en la figura del Sporting de Lisboa este 11 de marzo a las 21:00 horas (CET).

El pueblo pesquero de Bodø (Noruega) recibirá el partido de ida de esta serie, a la cual el Sporting de Lisboa se clasificó tras finalizar la fase de liga en la séptima posición, mientras que el Bodo dejó en el camino al Inter de Milán en los playoffs eliminatorios para asegurar su clasificación.

Será un partido en el que los noruegos buscarán mantener viva su sorprendente racha europea de cuatro victorias consecutivas, ante Manchester City (3-1), Atlético de Madrid (1-2) e Inter de Milán por cuenta doble (3-1 y 1-2).

Llegando en forma

Resulta curioso es que el Bodo Glimt ha conseguido sus recientes victorias en Champions mientras se encontraba en "pretemporada", pues las extremas condiciones climáticas de Noruega obligan que el campeonato noruego inicie hasta el próximo día 14 de marzo.

Pese a estar calentando motores en su liga nacional, el Bodo no llegará "frío" a este partido, pues apenas la semana pasada eliminó al Molde FK en la Copa de Noruega. Por su parte, el Sporting Lisboa deberá tener memorita corta y sacudirse el empate que registró el último fin de semana ante el Braga en la liga portuguesa.

Este partido marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos, sin embargo, el Bodø ya sabe lo que es vencer a un conjunto portugués, pues así lo hizo durante la Europa League 2024-25, cuando venció al Oporto (3-2) y al Braga (1-2) en la fase de grupos.

A romper la sequía

En su primera participación en la Champions League, el Bodø/Glimt buscará avanzar a sus primeros cuartos de final, y aunque no se puede decir lo mismo del Sporting de Lisboa, se siente como si fue la misma situación.

Pese a ser uno de los clubes portugueses de mayor tradición, la última vez que los Leones avanzaron a cuartos de final fue en la ya lejana temporada 1982-83, hace 43 años, cuando fueron eliminados por la Real Sociedad.

En su primera temporada en Champions, el equipo noruega buscará repetir las hazañas ya conseguidas, pues en la temporada 2024-25 alcanzó las semifinales de la Europa League y en la 2021-22 llegó a los cuartos de final de la Conference League.

Condiciones de localía

El Aspmyra Stadion, con capacidad para apenas 8.500 aficionados, resulta ser un campo de alta dificultad para el resto de equipos, comenzando por el clima, pues para este partido se espera una temperatura de 5 ºC, con sensaciones menores debido al viento.

El Aspmyra Stadion de Bodø, feudo del Glimt / 'X'

Además, el campo de juego ha sido objeto de críticas, pues cuenta con un césped artificial, al cual los rivales atribuyen que el balón bote más que en otros campos y ruede de manera más rápida.

En las estadísticas, el Sporting deberá hacer un esfuerzo aún mayor, pues durante la fase de liga únicamente sumó un triunfo como visitante -- en la última jornada ante el Athletic Club -- , y aunque el Bodo Glimt perdió dos partidos en casa durante esa fase, ganó los dos más recientes jugados en el Aspmyra Stadium -- ante el Inter Milán y Manchester City.

Alineaciones probables

Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Odin Luras Bjørtuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan; Hakon Evjen, Patrick Berg, Brunstad Fet; Ole Blomberg, Kasper Høgh, Jans Hauge

Sporting CP: Rui Silva; Giorgos Vagiannidis, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda; João Simões, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Luis Suárez