Emotivo gesto de Guardiola con Sané tras la eliminación del Bayern

El técnico del City, que lo tuvo a sus órdenes entre 2016 y 2020, consoló al futbolista alemán cuando lloraba al quedar eliminado Pese a que Sané solicitó salir del City al haber perdido protagonismo, su relación con Guardiola sigue siendo muy buena

El Manchester City eliminó al Bayern en los cuartos de final de la Champions y se medirá al Real Madrid en semifinales, una reedición del año anterior. Dejó varios nombres propios la eliminatoria contra los bávaros, algunos positivos como Bernardo Silva y Haaland u otros negativos como Upamecano. Sané ha sido otro protagonista principal.

El extremo alemán ha causado furor dentro y fuera del campo. En el verde ha sido el más destacado de un Bayern que murió de pie pero que se vio inferior al cuadro 'skyblue', especialmente beneficiado por los fallos inconcebibles de Upemecano.

También lo ha sido más allá del terreno de juego, al filtrarse una bronca que tuvieron él y Mané tras el duelo de ida y que terminó con el senegalés propinando un golpe en la cara a Sané. Sea como fuere, el KO europeo dolió al germano, que encontró el consuelo en el Allianz Arena en Pep Guardiola tras el 1-1.

🫂❤️ Pep Guardiola & Leroy Sané chat together after the UCL quarter-final. pic.twitter.com/0bfcqlI5xA