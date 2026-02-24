La Champions con menos calcio: Atalanta, Juventus e Inter se la juegan

Los resultados de la ida de los playoffs en la Champions League pueden derivar en un hecho histórico en la historia de la competición. Desde la introducción de los octavos de final en 2003/04, ningún equipo italiano se ha quedado fuera de los 16 mejores equipos de Europa, pero este año puede darse la sorpresa.

Los tres equipos italianos que disputan la Champions League este 2026: Atalanta, Juventus e Inter, se encuentran en apuros. Todos perdieron la ida de los playoffs eliminatorios con diferencia de 2 o más goles, complicando la vuelta y la clasificación a octavos de la competición europea de clubes más importante.

Una jornada desastrosa de los italianos

El Atalanta cayó 2-0 ante el Dortmund en Alemania. La 'Vecchia Signora' fue goleada por el Galatasaray, que asusta en Champions después de este partido con un resultado de 2-5. Asimismo, el Inter de Milán, subcampeón de la Champions 2024/25, perdió también por dos 'tantos' (3-1) ante un sorprendente Bodø/Glimt.

De hacerse realidad la eliminación de los equipos del 'Calcio', estaríamos frente a una sorprendente situación que deja en evidencia a la competición italiana, más cuando ya hay un equipo de las otras cuatro grandes ligas clasificado en la siguiente ronda.

¿Conseguirá el Inter 'darle la vuelta'?

La remontada más viable parece ser la del Inter de Milán, equipo que llegó a dos finales de la Champions League, ante el Manchester City y PSG, en los últimos tres años. Sin embargo, el Bodø/Glimt será un 'hueso duro de roer'. El conjunto noruego lleva tres victorias consecutivas en Champions y ya ha demostrado que también sabe ganar fuera de casa.

Lautaro Martinez y Kasper Hogh en una disputa en el partido de Champions Bodø/Glimt - Inter de Milán / THOMAS ANDERSEN / EFE

La 'Tricolore' como reflejo de la crisis

La derrota de los equipos de la Serie A puede suponer una crisis visible del fútbol italiano, que a su vez se lleva reflejando años en su selección nacional. 'La Nazionale' siempre ha contado con grandes jugadores que han construido una gran historia bajo su nombre, pero estos últimos años está dejando mucho que desear.

Noticias relacionadas

Italia no logró clasificarse en los últimos dos mundiales y en el de 2026 se encuentra en el repechaje para poder disputar la Copa del Mundo. La Eurocopa conquistada de 2020 fue un 'oasis' en medio de un 'desierto' de decepciones que a día de hoy siguen pesando. Sin duda, si ningún equipo italiano consigue clasificarse, podríamos hablar de una crisis del fútbol italiano moderno.