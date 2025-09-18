El Eintracht muestra las vergüenzas del proyecto millonario del Galatasaray

El Galatasaray se pegó un fuerte batacazo en su esperado estreno en la Liga de Campeones y fue goleado 5-1 por el Eintracht, que bajó de la nube millonaria en la que vivía flotando el conjunto turco tras sus inversiones del verano y un inicio perfecto del curso.

La verdadera prueba de fuego para el súper proyecto del Galatasaray llegó en el estadio Deutsche Bank Park de Fráncfort. En el mes de julio, una ampliación de capital permitió al club turco acometer una inversión mastodóntica en fichajes. Se gastó hasta 148 millones de euros; y los dos jugadores que llegaron libres, Ilkay Gündogan y Leroy Sané, lo hicieron con dos sueldos estelares (4 y 12 millones de euros netos, respectivamente).

Un once de estrellas que no rindió

Los primeros compases de la temporada no le fueron nada mal al equipo dirigido por Okan Buruk. Con cinco partidos y cinco victorias en Liga bajo el brazo, llegaron a la cita más esperada de los últimos dos meses para calibrar el verdadero nivel de un grupo de jugadores que forman una plantilla de una irrebatible calidad.

Gundogan, presentado con el Galatasaray / @Galatasaray

De los nuevos, sólo se quedó fuera Víctor Osimhen, lesionado. Otros aparecieron en el once, como Gündogan, Sané, Ugurcan Çakir, Roland Sallai y Wilfried Singo. De los fichajes, el único que vio el choque desde el banquillo fue Ismail Jakobs. Junto a él, Mauro Icardi. Ese es el lujo que ahora se puede permitir Buruk, sentar junto a los suplentes al argentino.

Un inicio esperanzador que se derrumbó

Esa nube en la que vive flotando el Galatasaray en casa, se prolongó durante 37 minutos. Todas las piezas encajaban a la perfección, con un control del juego aplastante que tocó techo con el tanto de Yilmaz Uzun, que cerró un contragolpe dirigido por Sané para inaugurar el marcador a los ocho minutos.

En ese tiempo, Sallai explotó desde el lateral derecho con profundidad y amplitud. Fue el mejor de su equipo, que pudo aumentar la renta con una jugada ensayada de falta que desperdició Baris Yilmaz con un golpeo defectuoso cuando tenía todo a favor para marcar el 0-2.

El crucero multimillonario se hunde en Alemania

Ahí se acabó el duende del Galatasaray. Aún dominó el choque durante otro cuarto de hora, pero en el último tramo del acto inicial se hundió por completo a partir de una jugada absurda que inició Yunus Akgun con una cesión hacia atrás muy desafortunada.

Doan adivinó la intención de su rival, controló el balón con el pecho, picó la pelota sobre el guardameta Cakir y Davinson Sánchez, que pasaba por allí, tocó la pelota con su cuerpo y se introdujo el esférico dentro de la portería.

El gol en propia meta del colombiano fue un punto y aparte. Desmembró por completo al Galatasaray, que sufrió una 'pájara' tremenda y antes del descanso, en el tiempo añadido, recibió otros dos mazazos: primero, por medio de Can Uzun, que enganchó un zurdazo inapelable a la media vuelta que deshizo el empate; y segundo, a través de Jonathan Burkardt, que de cabeza a la salida de una falta aumentó la renta.

Dos tantos más en el segundo tiempo

Hundido por completo, los hombres de Buruk aún encajarían otros dos tantos en el siguiente acto. Burkardt y Knauff ahondaron en la herida y cerraron la goleada. El Galatasaray se asomó a la Champions con el porte de un club que presume de músculo financiero. Pero la competición no se rinde ante balances de cuentas y nombres de postín. En Fráncfort, descubrió la crudeza de un torneo que no da tregua.

El Eintracht, sin alardes, le recordó que los resultados se conquistan desde la solidez y la convicción, no desde la ilusión de una nómina repleta de estrellas. Una lección áspera para el cuadro turco: los millones compran futbolistas, pero no garantizan victorias.