Duras críticas a Mateu Lahoz por su narración en el Arsenal - Atlético: "Qué cantidad de chorradas"

Mateu Lahoz colgó el silbato hace dos temporadas. Una decisión meditada, pero que se llevó a cabo tras 15 temporadas en el más alto nivel. Procedente del Comité de la Comunidad Valenciana, consiguió ser un referente en España y arbitrar por Europa. Por ello, antes de su último baile, la Asociación Aficiones Unidas (AU), entidad que agrupa a 35 Federaciones de Peñas de equipos de Primera División, le hizo entrega del Silbato de Oro como reconocimiento a su trayectoria profesional.

Curiosamente él, que siempre ha sido criticado por pecar de exceso de protagonismo en su trabajo, quiso cerrar su carrera con una actuación sin demasiadas extravagancias en Mallorca. Con su presencia en Catar, se convirtió en el segundo juez principal de nuestro país en dirigir en dos Copas del Mundo. En 2021 pitó la final de la Champions League entre el Chelsea y el Manchester City. La guinda la puso siendo el tercer trencilla patrio con más comparecencias con 287, sólo por detrás de Iturralde González (291) y Undiano Mallenco (348).

No obstante, tras su retirada, entró al equipo de Movistar+ para comentar los partidos importantes, tanto de Liga, como de la Liga de Campeones. Un fichaje que se anunció de forma especial, con el objetivo de dar un salto de calidad a la narración del partido. No obstante, en vez de resolver la duda del espectador, se ha convertido en una voz influyente, imparcial y en el foco de muchas críticas.

Las intervenciones de Mateu Lahoz

La primera de ellas, es el hecho de interpretar cualquier tipo de acción. Al éxarbitro se le acusa de entrar y añadir comentarios en jugadas claras, o de innecesaria intervención. El argumento es que no se debe juzgar al árbitro ni ponerle una lupa en todas las acciones, porque se infravalora su trabajo.

En el Arsenal 1-0 Atlético de Madrid, Mateu Lahoz estuvo en el equipo de comentaristas junto a Álvaro Benito, Julio Maldonado y Carlos Martínez, para interpretar las acciones de Siebert, colegiado alemán de 42 años. En el encuentro, hubo jugadas muy interpretables, como un posible penalti a Antoine Griezmann, una roja a Pubill o pequeñas acciones aisladas que se decantaron hacia un lado u otro.

"No se puede descartar que se le haya escapado el pitido del silbato. Mateu Lahoz, en cada comentario, confirma lo inútil y nefasto que resultaba como árbitro… Qué cantidad de chorradas!", decía el publicista Lluis Carrasco en X.

Indignación en redes sociales

No fue el único que criticó la actuación de Mateu Lahoz. “Ponte una ópera. Genial combinación", decía un usuario. “No sé cómo perdéis el tiempo escuchando los audios madridistas; yo estoy viendo el partido sin audio.” “Un tipo que lleva años viviendo de un piropo que le echó José Mourinho.” “Es un imb** rematado", escribían.

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En marzo del año pasado, el colectivo arbitral español estalló con Antonio Mateu. En un comunicado oficial los representantes del Comité Técnico de Árbitros, le señalan por querer "generar odio" hacia los colegiados, que hace tan solo una temporada eran sus compañeros en Primera División y en Europa.