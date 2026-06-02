Dugarry carga contra el Arsenal de Arteta: "Son un grupo de paquetes, me alegro de que hayan perdido"

Las críticas al Arsenal tras la final de la Champions League siguen acumulándose. Después de caer ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis en el Puskás Aréna de Budapest, el conjunto dirigido por Mikel Arteta ha sido cuestionado por el planteamiento mostrado durante el encuentro. Uno de los más contundentes ha sido Christophe Dugarry.

El exfutbolista francés, campeón del mundo en 1998 y exjugador del FC Barcelona, analizó la actuación de los londinenses en el programa Rothen s'enflamme de RMC Sport y no escondió su decepción con la propuesta del Arsenal durante la final.

Dugarry durante su etapa en el Barça / JORDI CORTINA

"El Arsenal seguirá siendo el mejor club que nunca ha ganado la Champions League", afirmó Dugarry al valorar la derrota del conjunto inglés ante el vigente campeón de Europa. El francés fue especialmente crítico con la actitud del equipo de Arteta una vez se puso por delante en el marcador. Según su análisis, los 'gunners' renunciaron demasiado pronto a atacar e ir a por el segundo tanto y apostaron por una estrategia excesivamente conservadora.

"Sus intenciones fueron claras desde el principio. No hicieron nada. En ningún momento salieron al campo a crear peligro. Vimos despejes constantes y un Arsenal que intentó perder tiempo de forma sistemática. Fue insoportable e intolerable", aseguró.

Dugarry también lamentó que el equipo del norte de Londres estuviera cerca de levantar el trofeo pese a generar muy poco fútbol durante el partido. "Lo peor es que casi dieron la sensación de que haciendo tan poco se puede ganar una Champions. Y no hablo solo de esta final. Ha ocurrido en muchos partidos", añadió.

"Son un grupo de paquetes. Llegaron con el ego inflado, con Arteta diciendo que iban a ganarles. Me alegro mucho de que el Arsenal haya perdido" Christophe Dugarry

Las palabras más duras llegaron al referirse a la mentalidad con la que, a su juicio, afrontó el Arsenal la cita de Budapest. El exdelantero francés cargó tanto contra el equipo como contra el discurso previo de Arteta. "Son un grupo de paquetes. Llegaron con el ego inflado, con Arteta diciendo que iban a ganarles. Me alegro mucho de que el Arsenal haya perdido", declaró.

Para Dugarry, la principal crítica no está relacionada únicamente con el resultado, sino con la manera de competir en una final de la máxima competición continental. El francés considera que el Arsenal se alejó de la identidad futbolística que históricamente ha caracterizado al club.

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"Esto no es el Arsenal. Este club tiene historia, tiene un legado y tiene una forma de jugar. No pueden afrontar una final así. Incluso si hubieran ganado, habría sido un escándalo. Habrían levantado la Champions, pero con un sabor amargo", señaló.

El campeón del mundo concluyó asegurando que la derrota dejará una sensación difícil de olvidar en el vestuario londinense. "Cuando juegas así y pierdes, te arrepientes para siempre. Si hubieran intentado jugar y hubieran caído igualmente, no tendrían nada que reprocharse. Ahora sí lo harán", sentenció.