El duelo del morbo: el 'Dibu' vuelve a Francia

Han pasado más de dos años desde que el 'Dibu' Martínez se ganase a pulso ser declarado enemigo público en Francia. En Lusail, en la final de todos los tiempos, el portero se puso en el blanco de la diana de todos los franceses no solo por su buen hacer en la final contra los galos, sino sobre todo por sus continuas provocaciones tras conquistar el Mundial.

Ahora, el guardameta vuelve a Francia una vez más en el duelo del morbo contra el PSG, un enfrentamiento que traerá cola con las semifinales de la Champions League en el horizonte.

Será un duelo aparte el que vivirá el 'Dibu' Martínez en los cuartos de final de Champions contra el PSG. Francia todavía tiene demasiado presente sus celebraciones tras el Mundial como demostraron en la gala del Balón de Oro 2024 abucheando al argentino. "No sé si soy una estrella en Francia, aquí no me tratan bien, pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia. Es normal la reacción de la gente", expresó el guardameta en su momento.

Una historia de mucho odio

La mítica parada a Kolo Muani, sus declaraciones contra los franceses, las celebraciones del Mundial con un bebé con la cara de Mbappé... se puede decir que el 'Dibu' se ha ganado a pulso el odio del pueblo galo contra su persona. Sin embargo, lejos de amedrentarle al portero las críticas le sirven de gasolina para seguir rindiendo al máximo nivel... más todavía si es contra equipos franceses.

Dibu Martínez, portero del Aston Villa / AP

No es la primera vez que el 'Dibu' se ha enfrentado contra equipos franceses tras ese recordado Mundial en Qatar. En los Juegos Olímpicos de París, Argentina ya se enfrentó a Francia en los cuartos de final en un partido que la albiceleste perdió contra los galos.

"No tengo odio hacia Francia, los franceses son adorables, pero son nuestros rivales porque son buenos. Nos dieron patadas y nos llamaron arrogantes. Había enojo en ellos. Los aficionados pagan su entrada, pueden hacer lo que quieran, pero los jugadores se pasaron de la raya. Se necesita respeto entre profesionales", expresó el 'Dibu' en esa ocasión.

El episodio más polémico sucedió en abril de 2024, cuando el portero amargó al Lille en los cuartos de final de la Conference League. El argentino fue protagonista -una vez más- en la tanda de penaltis y terminó silenciando al estadio que había estado abucheándolo durante todo el encuentro.

Será así como el próximo 9 de abril el 'Dibu' vuelva a Francia, en esta ocasión contra el PSG en el Parque de Los Príncipes, un duelo con mucho morbo y cuentas pendientes.