Duelo amarillo en Dortmund

El Submarino visita al 'muro amarillo' con la obligación de, como mínimo, puntuar para mantener vivas sus escasas opciones de clasificar para el playoff de una Champions League que se le puso cuesta arriba tras su inesperada derrota en Chipre ante el Pafos de Juan Carlos Carcedo.

Será el octavo encuentro del Villarreal en territorio germano, donde, desde su debut en la Copa Intertoto en 2002, se apunta dos triunfos, tres empates y dos derrotas, aunque ninguno de estos resultados se dio ante el Borussia Dortmund.

Solo un punto

Los de Marcelino García Toral cayeron en Limassol y, con apenas un punto en su casillero, necesitan ganar en tres de sus próximos cuatro compromisos para apurar sus opciones en la máxima competición continental.

Luiz Junior reclama una falta en el gol del Pafos. / EFE

El equipo llega lanzado tras obtener un trabajado triunfo ante el Mallorca en La Cerámica el pasado sábado gracias al tanto decisivo de Tani Oluwaseyi en el tramo final del encuentro. Marcelino mantiene las bajas de los lesionados de larga duración Logan Costa y Willy Kambwala, pero recupera a Mouriño, ausente ante el cuadro bermellón, gran novedad en la convocatoria.

Reto mayúsculo

Tras 17 partidos de clubes españoles, solo Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid fueron capaces de ganar en el feudo ‘borusser’. Solo 14 equipos - incluidos los tres españoles - fueron capaces de asaltar el Signal Iduna Park.

Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, celebra su gol en el partido de la Bundesliga ante el Augsburgo / ANNA SZILAGYI / EFE

Por su parte, el Dortmund encara el choque después de haber tenido que conformarse con un 'loco' empate a tres goles ante el Stuttgart tras llegar a estar 2-0 por delante en el marcador. En la Champions suma dos victorias, un empate y solo una derrota, la sufrida ante el Manchester City en el Etihad.

Niko Kovac informó que Maximilian Beier, que sufre un "endurecimiento muscular", será baja casi segura y apunta a ser reemplazado por Chukwuemeka, Fabio Silva o Julian Duranville.