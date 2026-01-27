Dudas con Valverde: "¿Señalado? Me siento con confianza"

El Athletic se la juega a todo o nada este miércoles ante el Sporting de Portugal (21:00 h) en la última jornada de la Champions. El conjunto de Ernesto Valverde está obligado a ganar y esperar que el 'goal average' le favorezca para asegurar una plaza en los dieciseisavos. Actualmente ocupa la vigésimo tercera posición con ocho puntos, los mismos que PSV, Olympiacos, Napoli y Copenhague.

Su rival, el Sporting de Portugal, pese a no peligrar su eliminación, irá a por todas con el objetivo de entrar en el top 8. Se encuentra décimo con 13 puntos y, en una situación parecida, necesita ganar en San Mamés y esperar que las variables le acompañen. Un empate sería insuficiente para ambos en sus respectivos objetivos, por lo que se espera una noche apasionante en el cierre de la fase de liga.

El Athletic llega en horas bajas tras la derrota en Sevilla y la mala dinámica acumulada en la liga, donde solo está tres puntos por encima del descenso. Pese a la urgencia de empezar a sumar victorias en la competición doméstica, este choque europeo representa una de las pocas alegrías a las que el equipo puede aferrarse esta temporada.

Valverde durante el encuentro frente al Sevilla / Julio Munoz / EFE

"Si mañana pasamos sería algo histórico para el club, y por ahí lo tomamos. La ilusión es máxima", afirmaba Lekue en rueda de prensa. Sería la primera vez que el Athletic alcanzara una ronda eliminatoria en la Champions, algo que no sucede desde 1985.

El lateral también quiso separar la situación entre competiciones, centrando toda la atención en el duelo europeo: "La liga es una obligación, y más en la situación en la que estamos, pero el partido de mañana es una ilusión. Hemos llegado a donde queríamos: jugarnos la última bala en casa. Lo afrontamos con la ilusión de vivir una noche mágica y pasar".

Los vascos encaran el partido con una defensa en cuadro, aún sin Laporte, que ya se entrena pero no llegará a tiempo, lo que deja una zaga que sigue temblando, con un Vivian fatigado por la carga de partidos. Nico Williams también será baja por molestias, mientras que Jauregizar, el jugador de campo con más minutos esta temporada, se perderá el choque por acumulación de tarjetas.

Nico, posible baja ante el Sporting de Portugal / Julio Munoz / EFE

Valverde, que deberá armar un once con varias novedades, destacó el mérito de su equipo por llegar con opciones a esta última jornada: "Teniendo en cuenta que somos novatos en la Champions, habría firmado jugarnos la clasificación en la última jornada. Jugamos en casa y vamos a ver si podemos hacerlo, aunque el Sporting es un equipo muy fuerte".

En medio de la tensión que rodea el club, todas las miradas apuntan al banquillo, aunque el 'Txingurri' se muestra sereno: "Claro que tengo confianza. Evidentemente, cuando ganas estás más contento y cuando pierdes estás peor, te señalan… Este es el oficio, no es ninguna novedad. Estoy aquí porque he tenido buenos resultados en el Athletic. Lo que me interesa son los de este año, a pesar de las dificultades que estamos teniendo".