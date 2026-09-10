Dro responde a la llamada de Luis Enrique: "Es increíble que ya esté jugando así"

"No hay necesidad de apresurar las cosas con Dro", recordó Luis Enrique en rueda de prensa. El Paris Saint-Germainse sacudió las malas sensaciones de su irregular inicio en la Ligue 1 y se dio un festín en su estreno en la Champions League frente al Slovan Bratislava (6-1). Ferran se estrenó por todo lo alto en la máxima competición continental con su primer hat-trick, mientras Dembélé se apuntó un doblete. Fabián también quiso dejar su firma en una goleada que tuvo protagonistas de sobra.

Entre ellos apareció Dro. El de Nigrán respondió a la confianza de Luis Enrique en su primera titularidad en una noche europea y dejó su huella en un escenario de máxima exigencia. Fue él quien asistió a Fabián en el sexto y último tanto parisino, en una muestra de desparpajo que invita a pensar que el técnico asturiano no tendrá ninguna prisa, pero tampoco demasiadas dudas, a la hora de seguir contando con él.

"Es increíble que ya esté jugando así"

Así lo ratificó el asturiano en la sala de prensa del Parque de los Príncipes: "Solo tiene 18 años y es increíble que ya esté jugando así. Ya lo conocíamos antes de que se uniera al equipo. Me encanta ver cómo va mejorando. Si sigue jugando así, tendrá oportunidades". Al gallego, eso sí, la titularidad le cogió por sorpresa: "No esperaba jugar, pero hay que estar preparado para cuando llegue el momento".

El momento llegó y no lo desaprovechó. Lejos de acusar los nervios del estreno, hizo gala de su inteligencia táctica, su talento y una precisión exquisita con el balón en los pies. Noventa minutos después, dejó probablemente su actuación más completa desde que decidió abandonar Barcelona y poner rumbo a París.

Elogiado

En Francia lo celebran. 'L'Équipe', de hecho, dedicó un análisis específico a su actuación ante el conjunto de Yaya Touré, destacando conceptos como su trabajo táctico, la recuperación de balón y su movimiento constante, aunque señalando también que todavía existen aspectos por pulir. Faltaría menos.

Dro, en su primera titularidad en la Champions con el PSG / YOAN VALAT / EFE

Luis Enrique le situó como interior derecho, acompañando a Vitinha y Fabián Ruiz en la sala de máquinas. Estuvo muy presente en tres cuartos de cancha, participando en el segundo tanto parisino - el primero de Dembélé - y asistiendo a Fabián en el sexto.

Pero su influencia fue más allá de esas acciones. Ofreció constantemente una línea de pase, flotó entre el centro del campo y el costado derecho y se activó una y otra vez en la presión tras pérdida.

Margen de crecimiento

Ni que decir tiene que su fútbol encaja a la perfección en el ideario de Lucho. Por inteligencia táctica, talento, movilidad con y sin balón y adaptabilidad a una estructura sin posiciones fijas. Va dando pasos de gigante en su asignatura pendiente: el aspecto físico.

Aún debe ganar potencia física para soportar partidos de mayor contacto, además de transformar su influencia en números. En zona mixta lamentó "no haber marcado", especialmente después de la ocasión que tuvo en el tramo inicial. Porque llegada tiene.

La competicia en el centro del campo, claro está, es feroz: Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery y un Senny Mayulu que necesita minutos para foguearse en la élite. El calendario no da tregua y las rotaciones serán inevitables, por lo que el exazulgrana puede convertirse progresivamente en una alternativa real para cualquiera de los interiores.

Dro, con la camiseta del PSG / X

La pasada temporada apenas jugó tres minutos en la Champions, ante el Mónaco en la vuelta de los dieciseisavos de final. Antes de poner rumbo a París, jugó 59' con el Barcelona contra el Olympiacos, donde dio una asistencia. En su segundo curso en la capital francesa ya suma noventa minutos tras una jornada disputada.

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En la Ligue 1 disputó 12 partidos (682', siete como titular) y suma 26 minutos en este arranque de campaña, repartidos entre los partidos ante Lille y Mónaco. Salió en el tramo final de la derrota frente al Lens en la Supercopa de Francia.