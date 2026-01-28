Por qué Dro no puede jugar hoy la Champions con el PSG

El fichaje de Pedro 'Dro' Fernández por el PSG ha sacudido el tramo final del mercado invernal, pero su estreno en la máxima competición europea tendrá que esperar. A pesar de que el futbolista ya se encuentra en París tras el pago de su cláusula de rescisión, la normativa de la UEFA impide su participación inmediata en la jornada de Champions que se disputa esta semana. El caso del gallego es idéntico al que viven otros clubes como el FC Barcelona, que también deben gestionar sus fichas de cara a la fase decisiva del torneo.

La razón principal de este parón administrativo reside en los plazos de inscripción de la Lista A. El reglamento de la Champions League estipula que las plantillas quedan bloqueadas tras el cierre del mercado de verano y no pueden sufrir modificaciones hasta que concluya la fase de liga actual. Por lo tanto, aunque Dro sea a todos los efectos jugador del conjunto francés, Luis Enrique no podrá contar con él hasta que se abra la ventana de inscripción extraordinaria una vez finalizado el mercado de enero.

Según el artículo 46 del reglamento de la competición, los clubes tienen de plazo hasta el próximo jueves 5 de febrero a medianoche para comunicar a la UEFA un máximo de tres cambios en sus plantillas. Es en ese momento cuando el PSG dará de alta oficialmente a Dro para las rondas eliminatorias. Cabe recordar que, con la normativa vigente, el hecho de que el centrocampista ya haya disputado minutos en esta edición con la camiseta del Barça no supone ningún impedimento para que vuelva a jugar con el club parisino en las próximas rondas.

De este modo, el debut europeo de Dro con su nuevo equipo no se producirá hasta la reanudación de la competición en febrero. Mientras tanto, el exazulgrana solo podrá participar en las competiciones domésticas francesas a la espera de que Nyon dé luz verde a su nueva ficha internacional.