Dro no existe en la Champions

Desde la banca tuvo que ver Dro Fernández la victoria del París Saint-Germain ante el Liverpool en los cuartos de final de la Champions League. Un puesto desde el cual ha visto los últimos partidos del equipo de Luis Enrique, en el que no ha encontrado un lugar fijo.

Después de salir del Barcelona, en enero, para buscar más minutos de juego y participación en la dinámica de un equipo, la experiencia en París no ha sido como la esperaba y las victorias del equipo en la Champions se han contado sin él.

Irónicamente, después de seis partidos con el PSG en la Champions, Dro aún presume más minutos esta temporada con el Barça, donde sumó 59 minutos antes de marcharse.

Sin presencia en partidos importantes

Desde su llegada al PSG, el mediocampista español ha sumado apenas ocho minutos de juego en la Champions, haciéndolo en la vuelta de los playoffs ante el Mónaco, cuando ya defendían la ventaja (5-4) en el marcador global. Sorpresivamente, tampoco jugó los octavos de final ante el Chelsea, en una eliminatoria que acabó 8-2 (global) a favor de los parisinos.

Su consuelo es que no está borrado del todo. En los ocho partidos de Ligue 1 que ha disputado el cuadro de Luis Enrique desde la llegada de Dro, ha gozado de minutos de juego en seis de ellos, solo que no en los partidos más importantes.

Los partidos en los que inició de titular fueron precisamente ante el Metz (último), Le Havre (14º) y el Mónaco (7º) -- este último siendo la más reciente derrota del PSG. En los partidos de mayor relevancia, como el clásico ante el Marsella o el Rennes (que inició una racha de cuatro victorias a partir de ese duelo), Dro ha iniciado en la banca.

Dro Fernández durante la derrota del PSG ante el Mónaco en la Ligue 1 / EFE

Minutos a cuentagotas

Son ya tres juegos consecutivos los que se ha perdido y apenas suma 14 minutos en los últimos seis, en los que el equipo de Luis Enrique ha aplanado a sus rivales con 19 goles a favor y tan solo tres en contra.

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La buena noticia para Dro es que el próximo partido del PSG será ante un Lyon que suma apenas una victoria en sus últimos diez partidos, lo que podría abrirle la puerta a nuevos minutos de juego.