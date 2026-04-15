CHAMPIONS LEAGUE
Dro no existe en la Champions
El PSG ya está en semifinales, pero el mediocampista español no ha jugado en las eliminatorias
Desde la banca tuvo que ver Dro Fernández la victoria del París Saint-Germain ante el Liverpool en los cuartos de final de la Champions League. Un puesto desde el cual ha visto los últimos partidos del equipo de Luis Enrique, en el que no ha encontrado un lugar fijo.
Después de salir del Barcelona, en enero, para buscar más minutos de juego y participación en la dinámica de un equipo, la experiencia en París no ha sido como la esperaba y las victorias del equipo en la Champions se han contado sin él.
Irónicamente, después de seis partidos con el PSG en la Champions, Dro aún presume más minutos esta temporada con el Barça, donde sumó 59 minutos antes de marcharse.
Sin presencia en partidos importantes
Desde su llegada al PSG, el mediocampista español ha sumado apenas ocho minutos de juego en la Champions, haciéndolo en la vuelta de los playoffs ante el Mónaco, cuando ya defendían la ventaja (5-4) en el marcador global. Sorpresivamente, tampoco jugó los octavos de final ante el Chelsea, en una eliminatoria que acabó 8-2 (global) a favor de los parisinos.
Su consuelo es que no está borrado del todo. En los ocho partidos de Ligue 1 que ha disputado el cuadro de Luis Enrique desde la llegada de Dro, ha gozado de minutos de juego en seis de ellos, solo que no en los partidos más importantes.
Los partidos en los que inició de titular fueron precisamente ante el Metz (último), Le Havre (14º) y el Mónaco (7º) -- este último siendo la más reciente derrota del PSG. En los partidos de mayor relevancia, como el clásico ante el Marsella o el Rennes (que inició una racha de cuatro victorias a partir de ese duelo), Dro ha iniciado en la banca.
Minutos a cuentagotas
Son ya tres juegos consecutivos los que se ha perdido y apenas suma 14 minutos en los últimos seis, en los que el equipo de Luis Enrique ha aplanado a sus rivales con 19 goles a favor y tan solo tres en contra.
La buena noticia para Dro es que el próximo partido del PSG será ante un Lyon que suma apenas una victoria en sus últimos diez partidos, lo que podría abrirle la puerta a nuevos minutos de juego.
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles de la Champions League
- Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- El CTA da la razón al Barça
- La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
- Maldini sentencia el Atlético-Barça y señala a un titular clave: 'Tiene que jugar sí o sí
- Raphinha explota con una rajada histórica: 'El partido fue un robo
- Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: 'No lo entiendo