El drama de las lesiones sacude al PSG

La plaga de las lesiones parece haber llegado para quedarse en París. Y el PSG no parece poder hacer nada al respecto. Tras no haber podido disfrutar de pretemporada como suelen hacer los equipos en condiciones normales, los parisinos parecen estar pagando ahora cara su planificación en forma de una avalancha de lesiones que mantiene a Luis Enrique en vilo.

Este miércoles, en su debut en Champions ante la Atalanta, el asturiano volvió a perder a un nuevo efectivo para su causa. Joao Neves, timón de los parisinos en la sala de máquinas, se suma a una larga lista de compañeros convalecientes que han llenado la enfermería del PSG estas últimas semanas. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Beraldo... todos han ido cayendo uno detrás de otra hasta hacer una lista que es alarmante para las alturas de la temporada actuales.

Una lista que se hace grande

De entre los cuatro lesionados que tiene actualmente el PSG, Beraldo parece ser quien más complicado tiene volver a los terrenos de juego próximamente. El central sufrió una torcedura de tobillo en una mala caída tras un duelo aéreo. El resultado, el brasileño saliendo en camilla con las manos en la cara... tapando su cara con las manos en un evidente gesto de preocupación.

De los dos franceses, Dembélé acabó tocado en la victoria del PSG en Toulouse tras sufrir una lesión en el isquiotibial derecho. Se prevé que esté algo más de un mes de baja, haciendo imposible que llegue al duelo contra el FC Barcelona de Champions del próximo 1 de octubre. También lo tendrá complicado para llegar a ese duelo contra los azulgranas Doué, quien debería estar cuatro semanas recuperándose de sus dolencias fuera de los terrenos de juego.

El último en sumarse ha sido Joao Neves; el portugués tuvo que retirarse prematuramente por molestias en la parte posterior del muslo izquierdo justo antes de la hora de juego. Tras bloquear un disparo de Mario Pasalic, el centrocampista sintió dolencias en la zona que le obligaron a pedir el cambio por Gonçalo Ramos en el minuto 58. Su estado físico es una incógnita; Joao pudo celebrar la victoria con sus compañeros tras el pitido final, aunque no parece que vaya a salir indemne de su percance físico durante el partido.

"Tenemos que jugar al Tetris para distribuir los minutos entre los jugadores y ver el panorama general", avisaba Luis Enrique a finales de la semana pasada. Visto el panorama, el asturiano parece que no querrá correr mayores riesgos para evitar nuevas lesiones en los próximos días. ¿Pondrán fin los parisinos a su drama con las lesiones?