Drama para el Athletic de Valverde: ¡otras tres bajas de peso para Newcastle!

El Athletic Club viajó este martes a Newcastle, donde mañana (21.00 horas) disputa un duelo trascendental de cara a sus aspiraciones en la Champions League, después de sumar una sola victoria frente al Qarabag en San Mamés y tras caer ante el Dortmund y el Arsenal.

En ese sentido, St. James' Park no parece el escenario ideal para darle la vuelta a la situación, sobre todo con un Newcastle que plantó cara al Barça en la primera jornada y que goleó después a Union Saint-Gilloise y Benfica para colocarse en la zona noble con seis puntos.

Pese a las dificultades con las que se encontrará en Inglaterra, no puede permitirse el cuadro de Ernesto Valverde una derrota si quiere seguir vivo en la Champions, pues todavía debe enfrentarse a Estrella Roja, PSG, Atalanta y Sporting CP. Además, un triunfo de ese calibre en Europa supondría un chute de moral para un conjunto vasco que tampoco ha logrado despegar en Liga, donde se sitúa undécimo con solo cuatro victorias en once jornadas.

Parte médico

Sin embargo, lo que más preocupa en Bilbao en este momento es el estado de la enfermería rojiblanca. El Athletic Club emitió este martes un triple comunicado médico por las lesiones de tres piezas clave para Ernesto Valverde que "no viajan a Newcastle con el resto de la expedición".

Según informó el club, Yuri Berchiche -el futbolista que más partidos había disputado en esta liga- sufre una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha que le tendrá alejado de los terrenos de juego como mucho durante dos partidos.

Nico y su pubalgia

Si la de Yuri es una baja de peso, la de Nico Williams lo es todavía más. "Nico padece una pubalgia", aseguró el club en una semana donde precisamente esa lesión ha dado mucho de qué hablar. El menor de los hermanos Williams parece incapaz de encadenar más de dos titularidades seguidas sin sentir molestias, por lo que no viaja a Newcastle y se centrará en llegar en las mejores condiciones posibles al duelo liguero del domingo contra el Real Oviedo. Eso sí, no se descarta una intervención quirúrgica que le alejaría todavía más tiempo de los terrenos de juego.

Nico Williams, durante el último entrenamiento que pudo completar pero con molestias / ATHLETIC CLUB

Plaga de bajas

Y el último futbolista en caer fue Oihan Sancet, que "sufre una lesión leve-moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda" que le dejará KO hasta finales de noviembre. El mediapunta, propenso a las lesiones durante toda su carrera, lo estaba jugando casi todo esta temporada tras superar molestias en su rodilla. Con Sancet fuera, Valverde deberá colocar Robert Navarro por detrás del punta o remodelar su esquema.

Todas estas bajas en la delantera, junto a las de Maroan Sannadi -KO hasta febrero tras ser operado del menisco- e Iñaki Williams -baja hasta enero por una lesión en el aductor-, obligaron a Valverde a organizar una extraña convocatoria con tan solo tres atacantes del primer equipo (Berenguer, Guruzeta y Nico Serrano), a los que se une el canterano Hierro.

Finalmente, para cubrir el resto de las bajas ya conocidas de Unai Egiluz, Yeray y Beñat Prados, aparecen en la lista otros nombres del filial como Izagirre (defensa central), Ibón Sánchez (mediocentro ofensivo) y Selton (mediocentro).