En directo
CHAMPIONS
Dortmund - Villarreal, en directo: resultado y goles en vivo del partido de la Champions League
Sigue en vivo el partido de Champions entre Borussia Dortmund y Villarreal
Borussia Dortmund y Villarreal se miden en la quinta jornada de la Champions League.
DESCANSO
Nos vamos a las duchas con este Dortmund 1-0 Villarreal. Los germanos se adelantaron en la última jugada de la primera parte gracias a Guirassy. La falta de contundencia pesó para los 'groguets'.
BVB 1-0 VIL, MIN. 45+2
Pedían penalti los de Marcelino. Tras la revisión, Davide Massa no advirtió nada y el gol sube al marcador.
¡GOOOOOL DEL DORTMUND!
¡EN EL ÚLTIMO INSTANTE DE LA PRIMERA PARTE! ¡GOL DE GUIRASSY!
BVB 0-0 VIL, MIN. 44
¡LO TUVO ADEYEMI! Acelerón bestial del extremo por banda que solo detuvo una salvada milagrosa de la zaga. Cuando acelera es muy peligroso el alemán.
BVB 0-0 VIL, MIN. 41
Recuperado el extremo francés, que sigue en el campo de momento.
BVB 0-0 VIL, MIN. 40
Cae lesionado Pépé.
BVB 0-0 VIL, MIN. 38
Voleón de Buchanan que se va muy por encima de la portería de Kobel.
BVB 0-0 VIL, MIN. 36
Minutos peligrosos con un partido que se empieza a romper antes del descanso. El Villarreal ve muchos espacios... pero también el Dortmund.
BVB 0-0 VIL, MIN. 33
Pasamos ya la media hora de partido y sigue imponiéndose el cero en Alemania. El Villarreal busca un gol que le permita acercarse a su primer triunfo en Champions.
BVB 0-0 VIL, MIN. 31
¡LO FALLA GUEYE! Jugada ensayada tras la falta directa de Thomas que se va muy cerca de la portería de Kobel.
