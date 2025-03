El Dortmund, el rival del Barça, al detalle: cambio de entrenador y un 'killer' que asusta

El FC Barcelona ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Champions League: será el Borussia Dortmund de Niko Kovač. El equipo alemán eliminó al Lille en el estadio Pierre-Mauroy, tras empatar 1-1 en la ida disputada en el Signal Iduna Park. En el partido de vuelta, el cuadro francés se adelantó con un tempranero gol de Jonathan David. Sin embargo, un penalti de Emre Can al inicio del segundo tiempo y una brillante jugada de Max Beier minutos después, dieron la vuelta al marcador y sellaron la clasificación del Dortmund. Estos son los grandes peligros del conjunto alemán.

El Borussia Dortmund es un equipo atractivo de ver, tanto por su estadio, el Signal Iduna Park, que garantiza un ambiente espectacular y es considerado por muchos como uno de los campos más complicados de Europa, como por su estilo de juego, ofensivo, vertical y combativo, y por varios de sus jugadores, capaces de decidir partidos gracias a su talento. Sin embargo, la realidad competitiva del equipo esta temporada dista de la que mostró en la campaña pasada, cuando alcanzó la final de la Champions League -que perdió contra el Real Madrid- tras eliminar al Paris Saint-Germain.

Cambio de entrenador en enero

Edin Terzic, el entrenador en aquel entonces, puso fin a su aventura como borusser después de caer ante los de Carlo Ancelotti. Nuri Sahin, quien formaba parte de aquel cuerpo técnico y fue exjugador del equipo, asumió el cargo con ilusión, pero no encontró la fórmula adecuada y fue destituido a finales de enero tras la derrota contra el Bolonia en la Champions y una serie de malos resultados en la Bundesliga, que dejaron al equipo anclado en la media tabla. Fue Sahin quien dirigió el encuentro en la liguilla en el Santiago Bernabéu, donde el Dortmund dejó escapar una ventaja de 0-2, dando claramente un paso atrás tras el descanso.

Niko Kovač, quien trabajó junto a Flick en el Bayern, asumió el relevo y, aunque las cosas no han mejorado notablemente en el campeonato doméstico, el equipo ha respondido bien en la Champions. Superaron con facilidad al Sporting CP en el playoff (3-0 en el global) y, ahora, han eliminado al Lille en los octavos de final, siendo el primer equipo capaz de ganar en el estadio de los franceses en esta edición de la competición reina. Cabe recordar que, contando los dos partidos de la fase previa disputados en casa por los franceses, el Lille había firmado un seis de seis en su estadio, incluso venciendo al Real Madrid.

Nico Kovac, entrenador del Borussia Dortmund / AP Photo/Martin Meissner

Esta temporada, Borussia Dortmund y Barça ya se enfrentaron en la sexta jornada de la fase de liga. Los de Hansi Flick se llevaron el triunfo con un ajustado 2-3 en el Signal Iduna Park gracias a los goles de Raphinha y Ferran Torres, por partida doble. Serhou Guirassy fue el autor de las dos 'dianas' de los borussers. Sin embargo, en ese momento, Sahin aún estaba al mando del equipo.

Uno de los mejores 'nueves' de Europa

Precisamente en el duelo contra el Barça, quedó claro que el Borussia Dortmund cuenta con uno de los mejores delanteros del planeta: Serhou Guirassy. Internacional con Guinea, el killer de 29 años llegó al Signal Iduna Park el verano pasado procedente del Stuttgart por una cifra irrisoria. Su cláusula, de menos de 20 millones de euros, lo convirtió en una de las gangas más impactantes del mercado.

Champions

Con un físico prodigioso (1,87 metros), una gran inteligencia para interpretar los espacios y un disparo letal, Guirassy será, sin duda, uno de los grandes peligros a los que tendrá que hacer frente Hansi Flick. Esta temporada, suma 24 goles y cinco asistencias en 34 partidos, destacándose como uno de los máximos goleadores en Champions League (10 goles) y en la Bundesliga (14).

Adeyemi marcó el primer tanto en el Signal Iduna Park frente al Lille / EFE

En el ataque del Borussia también brillan sus jugadores de banda, Karim Adeyemi y Jamie Bynoe-Gittens, dos jóvenes veloces que tienen ganas de comerse el mundo. El alemán y el inglés prometen mucho descaro, velocidad, desborde en el uno contra uno y capacidad resolutiva. Entre los dos suman 19 goles y nueve asistencias esta temporada. Ahora, a ellos se les debe añadir el nombre de Max Beier (seis goles y cuatro asistencias esta temporada), el héroe inesperado de la eliminatoria contra el Lille, quien firmó un espectacular golazo que selló el billete a los cuartos de final.

Experiencia en Europa

En la medular brillan Julian Brandt, el futbolista con mejor pie del equipo, quien puede permitirse jugar más cerca del área gracias a la presencia de futbolistas más defensivos a su espalda. Estos jugadores, como Marcel Sabitzer, Emre Can o Pascal Groß, tienen perfiles más 'todoterreno', lo que obliga al rival a mantener un alto nivel físico. Sabitzer, Can y Groß, ya en una etapa más madura de sus carreras, aportan experiencia y solidez en el centro del campo. En el caso de Can, incluso sabe lo que es ganar la Champions, cuando era jugador del Bayern Múnich.

Gregor Kobel y Nico Schlotterbeck, después de eliminar al Lille en la Champions / Martin Meissner / AP

Por último, ya sin Mats Hummels en la plantilla, Nico Schlotterbeck y Wadelmar Anton se han erigido como los líderes de una defensa que protege a Gregor Kobel, uno de los mejores porteros de Europa. La temporada pasada, Kobel fue el portero de la Champions que más paradas hizo antes de la final (41) y el que más goles evitó (7). Sin duda, sus guantes serán cruciales para detener a un ataque tan letal como el del FC Barcelona.