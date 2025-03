El Dortmund remonta al Lille y opta a vengarse de Flick

Tras el 1-1 en el Signal Iduna Park, en el que el Lille mereció algo más tras una gran segunda parte, el Borussia Dortmund visitaba un fortín llamado Pierre-Mauroy en el partido de vuelta de los octavos de la Champions. El equipo de Bruno Génésio no había perdido aún en casa en la competición reina, cobrándose víctimas de la talla del Real Madrid en la fase liga. Sin embargo, eso no intimidó a los hombres de Niko Kovac, que gracias a un gol de penalti de Emre Can y a una genialidad de Max Beier, pudieron dar la vuelta al tempranero gol de Jonathan David (1-2) y certificar el billete a los cuartos de final.

El veterano Rémy Cabella, que entró en el once de Génésio por el hermano de Mbappé, Ethan, fue la gran novedad de un equipo muy castigado por las lesiones. Más cambios propuso Kovac, que optó por rescindir de Bynoe-Gittens para dar entrada a Beier. Una decisión que no le podía salir mejor, pese a que el choque arrancó realmente mal para su equipo.

Un error de Kobel castigó al Dortmund

Lejos de salir a verlas venir, Les Dogues fueron a por el partido desde el minuto uno con una presión alta que dio sus frutos muy temprano. En el minuto 5, Ismaily recuperó un gran balón sobre Adeyemi, autor del gol del Dortmund en la ida, y arrancó una carrera imparable por la izquierda que finalizó con un gran pase para David en el corazón del área. El canadiense conectó de primeras con la izquierda y tras un error grosero de Kobel, al que se le coló el balón entre las piernas, subió el 1-0 al marcador.

Jonathan David adelantó al Lille en el Pierre-Mauroy / "Associated Press/LaPresse Michel Euler" / LAP

Siguió apretando el Lille, que tras la protocolaria pausa para que los jugadores se hidraten en motivo del Ramadán, coqueteó con el 2-0 con una volea fallida de Cabella desde dentro del área. Ese 'susto' despertó al Dortmund, que empezó a exigir lo mejor de Chavalier, que demostró que es un portero de primer nivel. En el 17', el meta francés, rozó con la mano el remate de Gross en un mano a mano que acabó despejando Alexsandro bajo palos. En el 20', asombraba a todos con una triple parada espectacular en un saque de esquina. Brandt y Guirassy no se lo podían creer.

El Dortmund olía la sangre, pero pudo decir adiós a la eliminatoria a los 34 minutos en un despiste que acabó con un cabezazo muy franco de André entrando en segunda línea tras un centro forzado de Haraldsson.Desde ese remate, el Dortmund empezó a merecer el empate. En el 44', el larguero salió al rescate de los bretones repeliendo un cabezazo perfecto de Gross tras un buen centro de Anton.

Reacción de campeón

Tras el descanso, un error del Lille dio alas al Dortmund. Guirassy, en el 51', atacó un espacio demasiado grande entre los centrales y Meunier lo derribó dentro del área. El penalti lo asumió Emre Can, que engañó con facilidad a Chavalier. Respondió el Lille con un misil de Haraldsson, el héroe de la ida, que rechazó muy bien Kobel, pero el Dortmund empezó a asediar a los galos. El larguero de Adeyemi en el 62' y el cabezazo desviado de Ryerson instantes después denotaban que la reacción del Dormund iba muy en serio.

En la siguiente jugada, Beier, tras una primera parte muy discreta, se revolvió en la frontal, se generó un pequeño espacio, y la clavó a la escuadra de un Chavalier que no pudo hacer nada. Un disparo imparable al que Génésio trató de hacer frente con un doble cambio en el 67'.

Maximilian Beier, en el momento del disparo que adelantaba al Dortmund ante el Lille / Michel Euler / AP

El Lille empezó a entrar en un estado de nervios porque el 'muro amarillo' era difícil de superar. Sin embargo, la cabeza de Jonathan David pudo forzar la prórroga en dos ocasiones. Primero, en el 80', Kobel se encontró el remate del canadiense entre sus manos. Después, no le pudo imprimir fuerza al gran centro de Gudmunsson. El Barça de Hansi Flick, que ya les ganó en la liguilla con un tanto de Raphinha y un 'doblete' de Ferran Torres, les espera en los cuartos de final.