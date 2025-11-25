FÚTBOL INTERNACIONAL
El Dortmund carga duramente contra LaLiga y la RFEF: "P*** LaLiga, p**** RFEF"
El equipo alemán aprovechó el partido de Champions League contra el Villarreal para mostrar su descontento con la intención de celebrar partidos de liga en el extranjero
Los aficionados del Borussia Dortmund esperaban con ganas el duelo de Champions League correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga contra el Villarreal por motivos que iban más allá de lo meramente futbolístico. El Signal Iduna Park, estadio reconocido mundialmente por su ambiente y su colorido, especialmente en noches de competición europea, mostró un mensaje tan claro como contundente contra LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.
En forma de tifo y en medio de una marea amarilla, se pudo leer el siguiente mensaje: “Nuestro corazón está con vosotros... En contra de los partidos en el extranjero. P*** LaLiga, P*** RFEF”. ¿El motivo? El partido que debía disputarse en Miami entre el Barcelona y el Villarreal, rival del Borussia Dortmund esta noche.
En Alemania, el sentimiento futbolístico es muy intenso. Los aficionados sienten un fuerte arraigo hacia sus clubes, a los que consideran su hogar, y viven cada partido con mucha pasión. Por ello, aprovecharon el encuentro contra el Villarreal para protestar contra la intención de celebrar partidos de liga en el extranjero, un tema que también trajo mucha cola en España.
Mucha oposición en España
Finalmente, el Villarreal-Barcelona, que se tenía que celebrar en Miami, se jugará en el feudo del submarino amarillo, La Cerámica, el próximo domingo 21 de diciembre (16:15 horas). Anteriormente, LaLiga desató un sinfín de opiniones, quejas y críticas con el anuncio de que el citado duelo correspondiente a la jornada 17 de liga se iba a jugar en el Hard Rock Stadium de Miami. A los ojos de LaLiga, un paso ambicioso en su estrategia de expansión global.
La UEFA, normalmente reticente a que un partido de una liga nacional se celebre fuera de su territorio, dio luz verde al encuentro. Pese a ello, el plan acabó tropezando por su fuerte oposición en España: aficionados, entrenadores, jugadores y clubes protestaron al considerar que había un desequilibrio en la competición. Unas quejas a las que, claro está, se suma el Borussia Dortmund.
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Iturralde González sentencia la posible falta de Vinicius a Iñaki Peña: 'Si llega o no llega es circunstancial
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- La convocatoria del Barça para el partido contra el Chelsea de la Champions League
- “El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”
- Jaume Guardiola, de ‘Nosaltres’, contesta a Florentino Pérez
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas