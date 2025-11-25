El Dortmund carga duramente contra LaLiga y la RFEF: "P*** LaLiga, p**** RFEF"

Los aficionados del Borussia Dortmund esperaban con ganas el duelo de Champions League correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga contra el Villarreal por motivos que iban más allá de lo meramente futbolístico. El Signal Iduna Park, estadio reconocido mundialmente por su ambiente y su colorido, especialmente en noches de competición europea, mostró un mensaje tan claro como contundente contra LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

En forma de tifo y en medio de una marea amarilla, se pudo leer el siguiente mensaje: “Nuestro corazón está con vosotros... En contra de los partidos en el extranjero. P*** LaLiga, P*** RFEF”. ¿El motivo? El partido que debía disputarse en Miami entre el Barcelona y el Villarreal, rival del Borussia Dortmund esta noche.

😳🇩🇪 ¡El tifo del @BVB que carga duramente contra LaLiga y la RFEF!



😡 "El hogar está donde esta tu corazón... P*** La Liga , P*** RFEF"



🇪🇸 Protestan contra la intención de celebrar partidos de liga en el extranjero pic.twitter.com/5GiMjrTHwn — Tiempo de Juego (@tjcope) November 25, 2025

En Alemania, el sentimiento futbolístico es muy intenso. Los aficionados sienten un fuerte arraigo hacia sus clubes, a los que consideran su hogar, y viven cada partido con mucha pasión. Por ello, aprovecharon el encuentro contra el Villarreal para protestar contra la intención de celebrar partidos de liga en el extranjero, un tema que también trajo mucha cola en España.

Mucha oposición en España

Finalmente, el Villarreal-Barcelona, que se tenía que celebrar en Miami, se jugará en el feudo del submarino amarillo, La Cerámica, el próximo domingo 21 de diciembre (16:15 horas). Anteriormente, LaLiga desató un sinfín de opiniones, quejas y críticas con el anuncio de que el citado duelo correspondiente a la jornada 17 de liga se iba a jugar en el Hard Rock Stadium de Miami. A los ojos de LaLiga, un paso ambicioso en su estrategia de expansión global.

El Hard Rock Stadium de Miami, antes de un partido del Mundial de Clubs. / EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La UEFA, normalmente reticente a que un partido de una liga nacional se celebre fuera de su territorio, dio luz verde al encuentro. Pese a ello, el plan acabó tropezando por su fuerte oposición en España: aficionados, entrenadores, jugadores y clubes protestaron al considerar que había un desequilibrio en la competición. Unas quejas a las que, claro está, se suma el Borussia Dortmund.