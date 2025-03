Donnarumma se viste de Alisson y se carga al Liverpool

Pocas uñas quedaron en Anfield tras el pitido final de Istvan Kovacs después de 120 minutos de una 'guerra' futbolística, pero que no decidió la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Imagínense en el momento de la tanda de penaltis. Por nivel actual, el choque que acogió el feudo red era mayor que unos simples octavos. Ambos merecieron pasar a cuartos, pero el billete solo podía llevar inscrito uno de los dos nombres. Fue el del Paris Saint-Germain -tras dos penaltis atajados por Donnarumma- que demostró que está más unido que nunca con el abrazo que protagonizaron Dembélé, autor del único gol del partido, y Luis Enrique, el arquitecto de este inmenso equipo.

El ambiente hacía intuir que el Liverpool saldría a 'matar'. Nuno Mendes salvó el primero a los cinco minutos al rechazar un remate de Salah directo a gol. A los diez, el egipcio mandaba fuera una de sus diagonales 'marca de la casa'. El PSG mostraba a aparente calma porque esperaban ese guion. Dembélé lo rompió con el 0-1 en el minuto 12.

Dembélé volvió a ser el líder

La primera que tuvo el galo la mandó a la jaula. Después de caer al centro del campo, combinó con Barcola, que 'volaba' por la derecha, y aprovechó un mal rechace de Konaté en la devolución para introducir el balón dentro de la red mientras Alisson, ya superado, solo podía seguir el balón con la mirada. El PSG pudo ampliar la ventaja antes del descanso en varias ocasiones, pero entre Alisson, Gravenberch y la falta de acierto, se llegó al descanso con el 0-1 al marcador.

Ousmane Dembelé celebra su gol ante el Liverpool en el partido de la UEFA Champions League / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

En el segundo acto, volvió a salir potente el equipo de Slot, que no se adelantó en la eliminatoria por un fuera de juego de Luis Díaz que invalidó el gol de Szoboszlai. Era el minuto 53 y Anfield prometía muchos sobresaltos más. Repitió el húngaro instantes después, pero esta vez apareció el pie de Pacho para salvar a los parisinos.

Agotadas las 'balas' del fuera de juego y de Pacho, le tocó sacar pecho a Donnarumma, que como Alisson en la ida, se visitó de héroe en la vuelta. Su momento estelar llegaría tiempo después. Kvaratskhelia sacó un balón bajo palos y Quansah estampó un balón al poste en el 79'. Sin embargo, fue el PSG el que despidió el tiempo reglamentario con dos disparos muy ajustados del georgiano.

La prórroga fue del PSG

En la prórroga, el PSG ganó la partida física y empezó a coleccionar ocasiones de peligro. Un cabezazo de Beraldo y un disparo peculiar de Doué desde la frontal avisaron a un Alisson que mandó el partido a los penaltis con un paradón estelar ante Dembélé en el 109.

Donnarumma se quita la espina en Europa

El brasileño podía repetir hazaña en el 'baile' de penaltis, pero esta vez, la gloria le pertenecía a un Donnarumma que no disfruta especialmente en las noches europeas y se llevó el MVP del choque. Vitinha, con suspense, no falló el primero. Tampoco Salah. Acertó Gonçalo Ramos el segundo, que había entrado para eso, pero no pudo emularlo Darwin Núñez. Primera parada del italiano. Dembélé clavó el tercero a la escuadra. Se abrazaba el francés con el italiano, que detendría otro penalti, el de Curtis Jones. Doué tenía el pase a cuartos en sus botas, y pese a sus 19 años, no se puso nervioso. Gol.

Desire Doué fue el autor del último penalti que certificó el billete a cuartos para el PSG / Jon Super / AP

El Liverpool se queda sin 'doblete' y solo puede lamerse una herida que no dolerá tanto cuando celebren la Premier. El PSG demuestra que el proyecto de Luis Enrique va en serio. En París -y en Qatar- pueden soñar con todo.