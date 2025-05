Donnarumma y Fabián valen una final de Champions

Sin Dembélé (también) hay paraíso. No arriesgó Luis Enrique como se pudo intuir tras su lesión en Londres y el '10', claro aspirante al Balón de Oro, arrancó desde el banquillo. Pero este París Saint-Germain va mucho más allá de las individualidades. Es un equipo. Tras ir claramente de menos a más en el torneo, estará en la final de la Champions League del próximo 31 de mayo en Múnich. Y merecidamente. No se arrugó ante la intensidad inicial del Arsenal, aprovechó su ventaja y remató la eliminatoria mediante un iluminado Donnarumma y dos latigazos de Fabián y Achraf. Saka lideró un intento de épica que no prosperó (2-1) (3-1).

Sabía Mikel Arteta que debía apostar por un planteamiento valiente. Seguramente, en París no lo hubieran visto venir. Sobre todo, tras lo ocurrido en Londres el pasado martes. Un Arsenal empequeñecido, en comparación con el que pasó por encima del Real Madrid en ambas mangas, que no encajó más allá del exquisito tanto de Ousmane Dembéle porque el PSG no quiso.

ARTETA, VALIENTE EN PARÍS

Laterales con función de extremos. Y los extremos, Saka y Martinelli, pegaditos a la línea de cal y achuchando constantemente a Nuno Mendes y Achraf. Bloque alto, línea plantada en el centro del campo y presión asfixiante.

Un par de consignas que surtieron efecto. Pues logró el Arsenal encerrar en su propia área a un PSG que vive por y para el control de la posesión del balón. Y sufrió las primeras internadas peligrosas de los carrileros 'gunners'. La primera ocasión se la apuntó un Rice que cabeceó algo forzado un centro de Timber.

Gabriel Martinelli y Marquinhos, en la disputa del balón / LAP

APOTEÓSICO DONNARUMMA

Acto seguido, Donnarumma se ponía la capa de héroe para repeler con una parada de reflejos un remate poco ortodoxo de Martinelli. Sería la primera, pero no la última. Tendrá pesadillas con el italiano un Martin Odegaard que enganchó una volea maravillosa en la media luna. Un disparo potentísimo y raso que el guardameta desvió a córner con una mano prodigiosa. Y eso que tenía una marea de piernas delante.

Marquinhos felicita a Donnarumma durante el PSG-Arsenal. / YOAN VALAT / EFE

Pero provocó un microinfarto general en las gradas del Parque de los Príncipes cuando se echó al suelo, solicitando asistencia médica. Saltó Safonov a calentar, pero se levantó y continuó como si nada. Un susto que, de alguna manera, activó a un PSG que había logrado lo más difícil: resistir al asedio londinense. Sin su máxima referencia sobre el césped, Kvaratskhelia, Doué o Barcola tenían que tirar del carro, retar a una zaga con la espalda desprotegida. Y, así, llegó una rosca de 'Kvara' que solo la madera repelió.

Y CAÑONAZO DE FABIÁN

Esa marcha 'extra' del cuadro local obtuvo premio, pero no vendría de la inspiración de los más talentosos, sino a balón parado. Una falta cometida por Rice en el vértice del área que sirvió Vitinha y encontró una cabeza 'gunner'. El rechace cayó en la frontal y Fabián, que primero se acomodó el balón a su zurda y, a su vez, fintó sobre Martinelli, se sacó una volea de empeine exterior extraordinaria. Imparable para Raya.

Fabián Ruiz, celebrando su golazo / EFE

Mismo guion en la segunda mitad. Donnarumma seguía a lo suyo: parada antológica a un Saka que buscaba la mismísima escuadra. Y asomó el VAR. Un disparo de Achraf impactó en un brazo extendido de Lewis-Skelly y Zwayer señaló penalti. Asumió la responsabilidad Vitinha, pero su ejecución no fue la mejor y Raya se lo adivinó. Pero no pudo hacer nada ante el trallazo de Achraf. Asistido, por cierto, por un Dembélé que acababa de entrar.

Parecía que estaba todo el pescado vendido, pero el Arsenal no había dicho su última palabra. Robo de Trossard a Marquinhos, un par de rebotes en el área y blanda defensa sobre Saka. Poco más de un cuarto de hora para tirar de épica. Una épica que no llegó. Y eso que el propio Bukayo falló a puerta vacía.

El PSG estará en Múnich y solo el Inter de Inzaghi puede arrebatarle una 'Orejona' tan deseada. Y Luis Enrique opta (otra vez) al triplete.