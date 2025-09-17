Donnarumma, claro sobre su adiós al PSG: "Era mi única opción"

Vuelve a sonar el himno de la Champions League en el Etihad Stadium. El Manchester City recibe este jueves la visita del Nápoles de Antonio Conte y de un Kevin De Bruyne que regresa a la que fue su casa durante toda una década. El belga hizo historia en un club que decidió erigir una estatua en su honor. Un choque apasionante y emotivo - a partes iguales - que marcará el debut de ambos en la máxima competición continental.

Pep Guardiola compareció ante los medios para valorar el estreno de sus pupilos ante el vigente campeón y actual líder del Calcio en una Champions League en la que "aparentemente no somos favoritos", quitándose, así, presión de cara al choque. "Estamos felices de estar aquí. Solo hemos ganado una vez, así que eso es mucho teniendo en cuenta las dificultades. Solo hay que centrarse en mañana, en el partido que tenemos que jugar, empezar bien esta competición... Cuando empiezas con un mal resultado, siempre es más difícil, y la temporada pasada empatamos el primer partido contra el Inter, así que esperemos que esta temporada podamos conseguir un mejor resultado", arrancó.

Pep, emocionado

No quiere priorizar entre Premier y Champions: "No elegimos cuál va a ser el próximo partido. En diez días iremos a Huddersfield y ese será el más importante. Nos los tomamos todos en serio. La fase de grupos siempre es dura, pero antes te enfrentabas a los mismos y podías controlarlos un poco más, con este formato no. Es un poco más impredecible". Espera un duro duelo ante el Nápoles y, sobre todo, se muere de ganas de reencontrarse con De Bruyne: "Por supuesto que es bonito tenerle de vuelta", afirmó.

Tomó posteriormente la palabra el último en llegar, un Gianluigi Donnarumma que exhibió su enorme talento bajo palos en su debut, precisamente, ante el eterno rival, el Manchester United. Agradeció a Pep Guardiola su confianza: "Estoy muy emocionado de estar aquí y tenerlo como entrenador. Todavía tengo mucho que mejorar, puedo dar mucho más".

Gigio lo tuvo claro

Tenía clarísimo su deseo de vestir los colores del Manchester City: "Era mi primera y única opción, lo único que quería. Así que no voy a hablar del futuro, pero mi única opción era venir aquí, la única", expresó. "Antes del verano sabía que el City estaba muy interesado en mí, y luego la relación se fortaleció tras el Mundial de Clubes", detalló. Todo el entramado 'cityzen' presionó por su fichaje, un gesto que "me animó y llenó de orgullo".

No quiso entrar mucho en detalle respecto a su salida del París Saint-Germain, pues "no me gusta hablar mucho del pasado". "Todos tomamos nuestras propias decisiones y hacemos nuestras propias elecciones. Ahora estoy aquí, soy feliz y estoy muy orgulloso, y le deseo lo mejor a mis antiguos compañeros porque se lo merecen. Tengo una gran relación con ellos, siempre me han mostrado su cariño, incluso cuando sabían que me iba", explicó.

Gianluigi Donnarumma con la Champions League conseguida con el PSG en Múnich / Agencias

El arquero, que conoce al Nápoles de primera mano debido a su pasado 'rossonero', aseveró que tanto McTominay como Hojlund son los grandes peligros del cuadro partenopeo. "Defienden muy bien, así que será un partido muy difícil, tendremos que estar atentos durante todo el encuentro. Tienen piernas, intuición, y eso es lo que les diré en el vestuario", valoró.