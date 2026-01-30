Dónde ver el sorteo de los playoffs de la Champions League hoy por TV, online y en directo

Champions League
La Champions League celebra el sorteo de los playoffs de la competición hoy viernes 30 de enero a las 12:00 horas (CET), momento que marcará el inicio de la fase final de la competición. Una vez concluído, los 16 equipos que participan en esta ronda previa conocerán a su rival en busca de los ocho billetes restantes hacia octavos.
El elenco de equipos que acceden a la fase final quedará dividido en dos en función de la posición ocupada al término de la fase liga. Los ocho primeros clasificados, entre los que se encuentra el FC Barcelona, accederán directamente a octavos, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición se tendrán que jugar los ocho billetes restantes en el playoff. En este último grupo se encuentran Real Madrid y Atlético, ambos derrotados en la última jornada.
De cara al sorteo, los equipos clasificados quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.
Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.
Los bombos del sorteo
- Bombo 1: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen
- Bombo 2: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica
¿Dónde ver el sorteo de los playoffs de la Champions League por TV?
En España, el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 se podrá seguir por TV y online a través de Movistar+, concretamente a través de M+ Liga de Campeones (M60).
Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto de los playoffs de la Champions League 2025/26 a través de nuestra narración en directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.
