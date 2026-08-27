Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026/27 por TV, en directo y online

La Champions League 2026/27 celebra el sorteo de la fase liga hoy jueves 27 de agosto a partir de las 18:00 horas (CEST). Una vez confirmada la identidad de los 36 participantes, la máxima competición europea dará a conocer todos los emparejamientos de la primera fase.

Como viene sucediendo desde la edición anterior, momento en que la UEFA revolucionó por completo el formato de su competición insignia, el sorteo de la fase liga se llevará a cabo a través de un proceso automatizado que combinará una pequeña parte manual para la extracción de bolas correspondientes a cada equipo y otra totalmente digital, mediante un software que determinará de manera aleatoria a qué rivales se enfrenta.

El sorteo será condicionado, ya que cada equipo quedará emparejado con dos rivales de cada uno de los cuatro bombos que conforman el sorteo y estos no podrán ser de su misma federación. El sistema de clasificación será único, con los ocho primeros accediendo directamente a octavos de final y los equipos comprendidos entre la 9.ª y la 24.ª posición teniendo que disputar los playoffs.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026/27?

En España, el sorteo de la Champions League 2026-27 se podrá ver en TV y online a través del canal Movistar Liga de Campeones (dial 60) de Movistar+, operador que tiene los derechos de emisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la ceremonia es a través de los canales oficiales de la UEFA.

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Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.