Dónde ver el sorteo de la Champions League hoy por TV, en directo y online
A qué hora es el sorteo de la Champions League y cómo seguir los cruces de octavos desde España
La Champions League se adentra de lleno en su fase más decisiva hoy viernes 27 de febrero con la celebración del sorteo del cuadro final de la competición. El evento, que tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon (Suiza), definirá el camino de los aspirantes al título hacia la final de Budapest.
De los 36 equipos que iniciaron su andadura en la máxima competición europea, ya solo quedan en pie 16. Los ocho primeros certificaron su acceso directo a la fase final gracias a su buen desempeño en la fase liga, mientras que los ocho restantes tuvieron que acudir al playoff para sellar su billete.
En este primer grupo destaca la presencia del FC Barcelona, que terminó su andadura en la fase liga como quinto clasificado y medirá sus fuerzas ante PSG o Newcastle en la primera ronda eliminatoria. Los otros dos representantes españoles son Real Madrid y Atlético, que certificaron su presencia en el cuadro final de la competición después de eliminar a Benfica y Brujas respectivamente.
¿Qué equipos están clasificados para los octavos de final de la Champions League?
- Arsenal
- Bayern de Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting CP
- Manchester City
- Newcastle
- Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- PSG
- Real Madrid
- Galatasaray
¿Dónde ver el sorteo de la Champions League por TV y en directo?
El sorteo de la Champions League 2025/26 se podrá seguir a través de Movistar+, concretamente a través del canal M+ Liga de Campeones. La página de la UEFA también ofrecerá la transmisión en directo del evento.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el sorteo de la Champions League 2025/26 a través de nuestra narración en directo, así como el mejor resumen de los cruces del sorteo y el camino de Barça, Real Madrid y Atlético hacia la gran final.
