Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsPractice MotoGPDónde ver sorteo ChampionsA qué hora es el sorteo de la ChampionsCuadro Champions LeagueRivales Barcelona ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsHezonja ScarioloMainooPlaza extra ChampionsFrenkie de Jong lesiónAbdeMbappé lesiónMateu LahozMarc GuiuBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealLewandowskiTopuriaAlcaraz SinnerGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Champions League

Dónde ver el sorteo de la Champions League hoy por TV, en directo y online

A qué hora es el sorteo de la Champions League y cómo seguir los cruces de octavos desde España

Sigue el sorteo de octavos de final de la Champions League 25-26, en directo

El sorteo de la Champions League se celebrará este viernes 27 de febrero

El sorteo de la Champions League se celebrará este viernes 27 de febrero / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Champions League se adentra de lleno en su fase más decisiva hoy viernes 27 de febrero con la celebración del sorteo del cuadro final de la competición. El evento, que tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon (Suiza), definirá el camino de los aspirantes al título hacia la final de Budapest.

De los 36 equipos que iniciaron su andadura en la máxima competición europea, ya solo quedan en pie 16. Los ocho primeros certificaron su acceso directo a la fase final gracias a su buen desempeño en la fase liga, mientras que los ocho restantes tuvieron que acudir al playoff para sellar su billete.

En este primer grupo destaca la presencia del FC Barcelona, que terminó su andadura en la fase liga como quinto clasificado y medirá sus fuerzas ante PSG o Newcastle en la primera ronda eliminatoria. Los otros dos representantes españoles son Real Madrid y Atlético, que certificaron su presencia en el cuadro final de la competición después de eliminar a Benfica y Brujas respectivamente.

Así está el cuadro de la Champions en octavos a la espera del sorteo del viernes

Así está el cuadro de la Champions en octavos a la espera del sorteo de este viernes / Marc Creus

¿Qué equipos están clasificados para los octavos de final de la Champions League?

  • Arsenal
  • Bayern de Múnich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting CP
  • Manchester City
  • Newcastle
  • Bodo/Glimt
  • Bayer Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • PSG
  • Real Madrid
  • Galatasaray

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League por TV y en directo?

El sorteo de la Champions League 2025/26 se podrá seguir a través de Movistar+, concretamente a través del canal M+ Liga de Campeones. La página de la UEFA también ofrecerá la transmisión en directo del evento.

Noticias relacionadas y más

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el sorteo de la Champions League 2025/26 a través de nuestra narración en directo, así como el mejor resumen de los cruces del sorteo y el camino de Barça, Real Madrid y Atlético hacia la gran final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL