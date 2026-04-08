Dónde ver el PSG - Liverpool de la Champions League hoy por TV, online y en directo

PSG y Liverpool se dan cita en el Parque de los Príncipes hoy miércoles 8 de abril a las 21:00 horas (CEST) para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Dos de los favoritos para levantar el torneo europeo se cruzan en una eliminatoria de alto calibre, donde solamente será uno quien consiga el deseado billete a semifinales de la competición.

La eliminatoria entre estos dos grandes europeos arrancará en París. El PSG recibe a un Liverpool que viene en horas bajas, aunque con una plantilla de ensueño que puede desafiar a todo momento futbolístico que atraviese el equipo. Mejores sensaciones tiene el equipo parisino, que a los mandos de Luis Enrique buscará defender el trofeo conquistado la pasada edición tras vencer 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions.

Luis Enrique da órdenes en el banquillo de Stamford Bridge, durante el último Chelsea-PSG de la Champions League / EFE

El primer partido se disputará en el Parque de los Príncipes después de que el Liverpool terminase entre los ocho mejores primeros de la fase de liguilla. Se trata de un factor importante a tener en cuenta, pues la eliminatoria se decidirá en Anfield en uno de los estadios más adversos para cualquier equipo del mundo.

¿Dónde ver el PSG - Liverpool por TV y online?

El partido de cuartos de final entre PSG y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de Movistar +, concretamente a través de M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117). La plataforma posee los derechos de la competición en España y ofrecerá todos los enfrentamientos de los octavos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los cuartos de final de la Champions League a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.