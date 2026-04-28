Dónde ver el PSG - Bayern Múnich de la Champions League hoy por TV, en directo y online

PSG y Bayern de Múnich se dan cita en el Parc des Princes hoy martes 28 de abril a las 21:00 horas (CET) para enfrentarse en la ida de las semifinales de la Champions League. Parisinos y bávaros afrontan el primer asalto de la eliminatoria en busca de uno de los billetes en juego hacia la final del Puskas Arena del próximo 30 de mayo.

Después de pasar el rodillo en las eliminatorias previas, el PSG afronta la que apunta a ser su prueba de fuego en la defensa del título continental. Los pupilos de Luis Enrique miden sus fuerzas ante el Bayern de Múnich, firme candidato a la 'Orejona' que viene de apear al Real Madrid en los cuartos de final.

Pase lo que pase esta noche en el feudo parisino, todo se resolverá en el Allianz Arena el próximo miércoles 6 de mayo. El equipo que consiga salir victorioso se citará en la gran final de la Champions League con el ganador del cruce entre Atlético y Arsenal, que ya estará resuelto antes de la disputa del partido de vuelta entre bávaros y parisinos.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético, celebra el pase a semifinales de la Champions con la afición rojiblanca. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

¿Dónde ver el PSG - Bayern de la Champions por TV y online?

El partido entre PSG y Bayern de Múnich, correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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